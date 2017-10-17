Audi дразнит силуэтом нового A7
Тизер показывает, что новая модель оснащается активным антикрылом, который автоматически активизируется при высоких скоростях для увеличения прижимной силы. Ожидается, что габариты автомобиля станут несколько больше по сравнению с предшественником.
Под капотом новинки будут располагаться турбированные шестицилиндровые двигатели, работающие на бензине и дизельном топливе. Аналогичные агрегаты используются на седане A8. Не исключено, что модель также получит 4-литровый дизель V8 с тройным наддувом, выдающим 435 «лошадей». Этот двигатель получил «заряженный» кроссовер SQ7.
Моторная гамма актуального поколения, представленного на российском рынке, включает бензиновые «шестерки» на 2 или 3 литра. Отдача силовых агрегатов составляет 249 и 333 «лошади» соответственно. Более мощное исполнение лифтбека достигает первой «сотни» за 5,3 секунды. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 3 700 000 рублей.
Также отечественным покупателям доступна и «заряженная» RS-вариация, которая оснащена 4-литровым твин-тубро двигателем, выдающим 560 или 605 л.с. Стоимость «злой» версии стартует от 8 000 000 рублей.
Официальная премьера нового A7 запланирована на 19 октября.
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