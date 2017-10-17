17 октября 2017, 11:01

Audi дразнит силуэтом нового A7

Автопроизводитель Audi поделился с подписчиками твоего аккаунта Twitter тизером лифтбека A7 новой генерации. На изображении видны лишь очертания ожидаемой новинки.
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Audi A7 Sportback
Выпускается с 1998 г.
Новый от 3 610 000 до 4 146 000 Р
По предварительным данным, автомобиль будет построен на модульной платформе MLB Evo, которая ранее стала основой кроссовера Audi Q7, флагмана A8 и Bentley Bentayga.

Тизер показывает, что новая модель оснащается активным антикрылом, который автоматически активизируется при высоких скоростях для увеличения прижимной силы. Ожидается, что габариты автомобиля станут несколько больше по сравнению с предшественником.

Под капотом новинки будут располагаться турбированные шестицилиндровые двигатели, работающие на бензине и дизельном топливе. Аналогичные агрегаты используются на седане A8. Не исключено, что модель также получит 4-литровый дизель V8 с тройным наддувом, выдающим 435 «лошадей». Этот двигатель получил «заряженный» кроссовер SQ7.

Моторная гамма актуального поколения, представленного на российском рынке, включает бензиновые «шестерки» на 2 или 3 литра. Отдача силовых агрегатов составляет 249 и 333 «лошади» соответственно. Более мощное исполнение лифтбека достигает первой «сотни» за 5,3 секунды. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 3 700 000 рублей.

Также отечественным покупателям доступна и «заряженная» RS-вариация, которая оснащена 4-литровым твин-тубро двигателем, выдающим 560 или 605 л.с. Стоимость «злой» версии стартует от 8 000 000 рублей.

Официальная премьера нового A7 запланирована на 19 октября.

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Отзыв о Audi A7 Sportback 2010 года
машина класс жалоб нет
agent007
Форум Audi A4
Владею данным автомобилем более трех лет, за это время выделил для себя его яркие достоинства: просто шикарную управляемость, хорошая мощность и отличный расход топлива. Также за все время эксплуатации автомобиль критически не ломался (были только мелкие поломки) . Ауди отлично подойдет как для семьи ...
Medichi77
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi дразнит силуэтом нового A7
{{model_3008}}По предварительным данным, автомобиль будет построен на модульной платформе MLB Evo, которая ранее стала основой кроссовера Audi Q7, флагмана A8 и Bentley Bentayga.Тизер показывает, что новая модель оснащается активным антикрылом, который автоматически активизируется при высоких скоростях для увеличения прижимной силы. Ожидается, что габариты автомобиля станут несколько больше по сравнению с предшественником.Под капотом новинки будут располагаться турбированные шестицилиндровые двигатели, работающие на бензине и дизельном топливе. Аналогичные агрегаты используются на седане A8. Не исключено, что модель также получит 4-литровый дизель V8 с тройным наддувом, выдающим 435 «лошадей». Этот двигатель получил «заряженный» кроссовер SQ7.Моторная гамма актуального поколения, представленного на российском рынке, включает бензиновые «шестерки» на 2 или 3 литра. Отдача силовых агрегатов составляет 249 и 333 «лошади» соответственно. Более мощное исполнение лифтбека достигает первой «сотни» за 5,3 секунды. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 3 700 000 рублей.Также отечественным покупателям доступна и «заряженная» RS-вариация, которая оснащена 4-литровым твин-тубро двигателем, выдающим 560 или 605 л.с. Стоимость «злой» версии стартует от 8 000 000 рублей.Официальная премьера нового A7 запланирована на 19 октября.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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