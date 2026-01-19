Ferrari, Nio и Chery удивили жюри — кто еще попал в топ?

Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026

В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.

В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.

В Китае завершилась церемония вручения престижной премии «Автомобиль года - 2026», где определились лидеры среди новинок, появившихся на рынке за последний год. Как сообщает Российская Газета, жюри, состоящее из почти полусотни специалистов, выбрало победителей в пяти ключевых номинациях. В этом году конкуренция оказалась особенно острой: на звание лучших претендовали как местные, так и зарубежные бренды, а итоговые решения жюри вызвали немало обсуждений в профессиональном сообществе.

Главный триумфатор - Audi E5 Sportback, созданный специально для китайских покупателей в партнерстве с концерном SAIC. Этот шутинг-брейк, по мнению экспертов, стал воплощением баланса между современным дизайном, технологичностью и адаптацией под местные запросы. Внешне модель напоминает Zeekr 001, но отличается собственным характером. Стоимость Audi E5 Sportback в Китае стартует с отметки 235,9 тысячи юаней и достигает 319,9 тысячи, что в пересчете на рубли составляет от 2,65 до 3,6 миллионов. В финале ему противостояли Xpeng P7 второго поколения и электровнедорожник Chery iCaur V23, однако именно Audi удалось убедить жюри в своей уникальности.

В категории «Роскошный автомобиль года» победу одержал Nio ET9 - представительский седан, дебютировавший в декабре 2024 года. Этот электрокар от китайского стартапа выделяется не только техническими характеристиками, но и смелым подходом к комфорту и инновациям. В сегменте бюджетных моделей жюри отдало предпочтение Chery iCaur V23. Этот компактный электровнедорожник выполнен в ретростиле, что стало неожиданным ходом для массового сегмента. Его цена варьируется от 109,8 до 174,8 тысячи юаней, что делает его доступным для широкой аудитории.

Не обошлось и без громких имен в спортивной категории. Ferrari 296 Speciale, оснащенный гибридной силовой установкой с V6 и электромотором, суммарно выдающей 880 лошадиных сил, был признан лучшим спортивным автомобилем года. Итальянский бренд вновь доказал, что способен удивлять даже на азиатском рынке, где конкуренция среди спорткаров становится все жестче.

В номинации за лучший дизайн жюри отметило Audi A5L. Эта версия отличается удлиненным кузовом и независимым багажником, что придает ей особую индивидуальность на фоне других моделей марки. Внешний облик A5L, по мнению экспертов, гармонично сочетает традиционные черты Audi с современными тенденциями автомобильной моды.

Всего на рассмотрение жюри было представлено 91 новое авто, из которых 27 прошли реальные испытания в октябре 2025 года. В финальный список попали не только признанные лидеры рынка, но и амбициозные новички, такие как Maextro, Stelato, Luxeed, Geely, Firefly, Leapmotor и Land Rover. Однако именно Audi, Nio, Chery и Ferrari сумели вырваться вперед, оставив конкурентов позади.

Премия CCOY, учрежденная ведущими автомобильными изданиями Китая, с каждым годом набирает все больший вес в отрасли. Экспертное жюри, в состав которого входят не только журналисты, но и профессора, деканы профильных факультетов и руководители дизайн-студий, оценивает не только технические параметры, но и соответствие моделей ожиданиям китайских потребителей. В этом году акцент был сделан на инновациях, экологичности и адаптации к местным условиям.

Результаты премии 2026 года еще раз показали: китайский рынок становится все более требовательным, а производители вынуждены искать нестандартные решения, чтобы привлечь внимание покупателей. Победа Audi E5 Sportback - яркое тому подтверждение. Впрочем, и другие лауреаты не остались в тени, продемонстрировав, что автомобильная индустрия Поднебесной готова к новым вызовам и неожиданным открытиям.