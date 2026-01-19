Ferrari, Nio и Chery удивили жюри — кто еще попал в топ?

19 января 2026, 18:13
Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026
В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.
В Китае завершилась церемония вручения престижной премии «Автомобиль года - 2026», где определились лидеры среди новинок, появившихся на рынке за последний год. Как сообщает Российская Газета, жюри, состоящее из почти полусотни специалистов, выбрало победителей в пяти ключевых номинациях. В этом году конкуренция оказалась особенно острой: на звание лучших претендовали как местные, так и зарубежные бренды, а итоговые решения жюри вызвали немало обсуждений в профессиональном сообществе.
Главный триумфатор - Audi E5 Sportback, созданный специально для китайских покупателей в партнерстве с концерном SAIC. Этот шутинг-брейк, по мнению экспертов, стал воплощением баланса между современным дизайном, технологичностью и адаптацией под местные запросы. Внешне модель напоминает Zeekr 001, но отличается собственным характером. Стоимость Audi E5 Sportback в Китае стартует с отметки 235,9 тысячи юаней и достигает 319,9 тысячи, что в пересчете на рубли составляет от 2,65 до 3,6 миллионов. В финале ему противостояли Xpeng P7 второго поколения и электровнедорожник Chery iCaur V23, однако именно Audi удалось убедить жюри в своей уникальности.
В категории «Роскошный автомобиль года» победу одержал Nio ET9 - представительский седан, дебютировавший в декабре 2024 года. Этот электрокар от китайского стартапа выделяется не только техническими характеристиками, но и смелым подходом к комфорту и инновациям. В сегменте бюджетных моделей жюри отдало предпочтение Chery iCaur V23. Этот компактный электровнедорожник выполнен в ретростиле, что стало неожиданным ходом для массового сегмента. Его цена варьируется от 109,8 до 174,8 тысячи юаней, что делает его доступным для широкой аудитории.
Не обошлось и без громких имен в спортивной категории. Ferrari 296 Speciale, оснащенный гибридной силовой установкой с V6 и электромотором, суммарно выдающей 880 лошадиных сил, был признан лучшим спортивным автомобилем года. Итальянский бренд вновь доказал, что способен удивлять даже на азиатском рынке, где конкуренция среди спорткаров становится все жестче.
В номинации за лучший дизайн жюри отметило Audi A5L. Эта версия отличается удлиненным кузовом и независимым багажником, что придает ей особую индивидуальность на фоне других моделей марки. Внешний облик A5L, по мнению экспертов, гармонично сочетает традиционные черты Audi с современными тенденциями автомобильной моды.
Всего на рассмотрение жюри было представлено 91 новое авто, из которых 27 прошли реальные испытания в октябре 2025 года. В финальный список попали не только признанные лидеры рынка, но и амбициозные новички, такие как Maextro, Stelato, Luxeed, Geely, Firefly, Leapmotor и Land Rover. Однако именно Audi, Nio, Chery и Ferrari сумели вырваться вперед, оставив конкурентов позади.
Премия CCOY, учрежденная ведущими автомобильными изданиями Китая, с каждым годом набирает все больший вес в отрасли. Экспертное жюри, в состав которого входят не только журналисты, но и профессора, деканы профильных факультетов и руководители дизайн-студий, оценивает не только технические параметры, но и соответствие моделей ожиданиям китайских потребителей. В этом году акцент был сделан на инновациях, экологичности и адаптации к местным условиям.
Результаты премии 2026 года еще раз показали: китайский рынок становится все более требовательным, а производители вынуждены искать нестандартные решения, чтобы привлечь внимание покупателей. Победа Audi E5 Sportback - яркое тому подтверждение. Впрочем, и другие лауреаты не остались в тени, продемонстрировав, что автомобильная индустрия Поднебесной готова к новым вызовам и неожиданным открытиям.
22.12.2025, 18:37
Корвет ZR1 снова бросает вызов Ferrari 296 GTB и доказывает: деньги не решают все
Американские и итальянские спорткары снова сошлись в битве. Корвет ZR1 и Ferrari 296 GTB встретились на треке. Соперничество между Детройтом и Маранелло продолжается. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется. Итоги гонки удивили даже экспертов.Читать далее
09.10.2025, 09:01
Российский авторынок в сентябре пополнился 14 новинками из разных сегментов
Начало осени принесло заметное обновление автопарка. В страну приехали свежие модели. Среди них есть легковые автомобили. Также появились новые грузовики и автобусы. Узнайте подробности этого рыночного пополнения.Читать далее
22.09.2025, 04:32
Chery представила электрокроссовер iCar Super V23 с рекордом Гиннесса
Chery выпустила новый электрокроссовер с уникальными характеристиками. Модель удивляет рекордом и оснащением. Впечатляющий запас хода и яркие цвета. Подробности о новинке ждут вас.Читать далее
27.08.2025, 18:13
Новый Xpeng P7 сам доезжает с конвейера до отгрузки: электромобили становятся умнее
Электрический лифтбек Xpeng P7 теперь способен самостоятельно перемещаться с производственной линии до зоны отгрузки на заводе в Китае. Модель оснащена тремя мощными AI-чипами и демонстрирует уровень автономности, который превосходит конкурентов.Читать далее
21.08.2025, 09:46
Xpeng обвиняют в тайной замене рулевых систем P7+ вместо официального отзыва
Владельцы электромобилей Xpeng P7+ столкнулись с массовыми отказами рулевого управления. Производителя обвиняют в том, что он тайно меняет детали на сервисах, избегая официального отзыва и признания массовой проблемы.Читать далее
15.08.2025, 13:09
XPeng P7 установил новый рекорд суточного пробега, обогнав Xiaomi YU7 на 17 км
Электромобиль XPeng P7 преодолел 3 961 км за 24 часа, побив прежний рекорд, принадлежавший Xiaomi YU7. Испытание включало экстремальные скорости, быструю зарядку и смену пилотов, демонстрируя возможности современных электрокаров.Читать далее
14.08.2025, 08:14
Xpeng приостановила 24-часовой тест нового P7 из-за непогоды: испытания возобновят утром
Компания Xpeng Motors временно остановила 24-часовой марафон нового электромобиля P7 из-за сильной непогоды. Испытания возобновят утром, как только трасса станет безопасной. Рассказываем, почему этот тест так важен для электромобилей.Читать далее
08.08.2025, 17:15
XPeng представил новое поколение лифтбека P7 с радикально измененным дизайном, увеличенными габаритами и запасом хода до 820 км
В Китае открыт предзаказ на новое поколение электролифтбека XPeng P7. Модель 2025 года получила свежий дизайн, увеличенные размеры, салон с поворотным экраном и запас хода до 820 км. Цены пока не объявлены, но ажиотаж уже огромен: 10 тысяч заказов за первые минуты.Читать далее
19.01.2026, 19:53
Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти
Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?Читать далее
19.01.2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.Читать далее
19.01.2026, 19:39
Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков
Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.Читать далее
