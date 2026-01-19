Ferrari, Nio и Chery удивили жюри — кто еще попал в топ?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 18:13

Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026

Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026

Ferrari, Nio и Chery удивили жюри — кто еще попал в топ?

Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026

В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.

В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.

В Китае завершилась церемония вручения престижной премии «Автомобиль года - 2026», где определились лидеры среди новинок, появившихся на рынке за последний год. Как сообщает Российская Газета, жюри, состоящее из почти полусотни специалистов, выбрало победителей в пяти ключевых номинациях. В этом году конкуренция оказалась особенно острой: на звание лучших претендовали как местные, так и зарубежные бренды, а итоговые решения жюри вызвали немало обсуждений в профессиональном сообществе.

Главный триумфатор - Audi E5 Sportback, созданный специально для китайских покупателей в партнерстве с концерном SAIC. Этот шутинг-брейк, по мнению экспертов, стал воплощением баланса между современным дизайном, технологичностью и адаптацией под местные запросы. Внешне модель напоминает Zeekr 001, но отличается собственным характером. Стоимость Audi E5 Sportback в Китае стартует с отметки 235,9 тысячи юаней и достигает 319,9 тысячи, что в пересчете на рубли составляет от 2,65 до 3,6 миллионов. В финале ему противостояли Xpeng P7 второго поколения и электровнедорожник Chery iCaur V23, однако именно Audi удалось убедить жюри в своей уникальности.

В категории «Роскошный автомобиль года» победу одержал Nio ET9 - представительский седан, дебютировавший в декабре 2024 года. Этот электрокар от китайского стартапа выделяется не только техническими характеристиками, но и смелым подходом к комфорту и инновациям. В сегменте бюджетных моделей жюри отдало предпочтение Chery iCaur V23. Этот компактный электровнедорожник выполнен в ретростиле, что стало неожиданным ходом для массового сегмента. Его цена варьируется от 109,8 до 174,8 тысячи юаней, что делает его доступным для широкой аудитории.

Не обошлось и без громких имен в спортивной категории. Ferrari 296 Speciale, оснащенный гибридной силовой установкой с V6 и электромотором, суммарно выдающей 880 лошадиных сил, был признан лучшим спортивным автомобилем года. Итальянский бренд вновь доказал, что способен удивлять даже на азиатском рынке, где конкуренция среди спорткаров становится все жестче.

В номинации за лучший дизайн жюри отметило Audi A5L. Эта версия отличается удлиненным кузовом и независимым багажником, что придает ей особую индивидуальность на фоне других моделей марки. Внешний облик A5L, по мнению экспертов, гармонично сочетает традиционные черты Audi с современными тенденциями автомобильной моды.

Всего на рассмотрение жюри было представлено 91 новое авто, из которых 27 прошли реальные испытания в октябре 2025 года. В финальный список попали не только признанные лидеры рынка, но и амбициозные новички, такие как Maextro, Stelato, Luxeed, Geely, Firefly, Leapmotor и Land Rover. Однако именно Audi, Nio, Chery и Ferrari сумели вырваться вперед, оставив конкурентов позади.

Премия CCOY, учрежденная ведущими автомобильными изданиями Китая, с каждым годом набирает все больший вес в отрасли. Экспертное жюри, в состав которого входят не только журналисты, но и профессора, деканы профильных факультетов и руководители дизайн-студий, оценивает не только технические параметры, но и соответствие моделей ожиданиям китайских потребителей. В этом году акцент был сделан на инновациях, экологичности и адаптации к местным условиям.

Результаты премии 2026 года еще раз показали: китайский рынок становится все более требовательным, а производители вынуждены искать нестандартные решения, чтобы привлечь внимание покупателей. Победа Audi E5 Sportback - яркое тому подтверждение. Впрочем, и другие лауреаты не остались в тени, продемонстрировав, что автомобильная индустрия Поднебесной готова к новым вызовам и неожиданным открытиям.

Упомянутые модели: Nio ET9, iCar V23, Ferrari 296, XPeng P7
Упомянутые марки: Audi, Nio, iCar, Ferrari, XPeng, Geely, Leapmotor, Land Rover, SAIC, Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, Нио, айКар, Феррари, Икспенг, Джили, Липмотор, Ленд Ровер, САИК, Зикр

Похожие материалы Ауди, Нио, айКар, Феррари, Икспенг, Джили, Липмотор, Ленд Ровер, САИК, Зикр

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Симферополь Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться