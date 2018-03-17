17 марта 2018, 06:22

Audi экспериментирует с синтетическим топливом

Инженеры Audi продолжают работать над созданием экологичных видов топлива серии e-fuel. На данный момент удалось произвести синтетический бензин e benzin в объеме 60 литров. Вся пилотная партия уйдет на испытания в экспериментальном двигателе. Помощниками Audi выступают коллеги из немецкой Globa lBioenergies S.A.
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Audi экспериментирует с синтетическим топливом Audi

Преимущества нового горючего, по словам экспертов, очевидны: не надо использовать сырую нефть, кроме того, оно совместимо с имеющейся инфраструктурой и открывает перспективы для закрытого углеродного цикла. Так называемый e benzin есть ничто иное, как жидкий изооктан, который производится в ходе двухступенчатого процесса.

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Сначала из биологического сырья получается газообразный изобутен (C4H8) из биологического сырья. После чего изобутен преобразуют в изооктан (C8H18). Получившееся топливо не содержит серы и бензола, а, значит, при сгорании практически не образуется вредных выбросов в атмосферу.

В Audi говорят, что разрабатываемые ими альтернативные виды топлива уже сегодня  способствуют снижению выбросов CO2 у ДВС. В тех же моделях g-tron снижение этого показателя достигает, по информации компании, 80%.

На современном этапе работ исследуются особенности горения и образования выбросов возобновляемого топлива в экспериментальном двигателе. e-benzin позволяет дополнительно увеличить степень сжатия, повышая эффективность работы силового агрегата. В дальнейшем инженеры намерены исключить использование биологического сырья - вместо него планируется использовать добытые из возобновляемых источников водород и двуокись углерода.

В этой сфере Audi – е новичок. Вот уже 5 лет компания предлагает возобновляемый газ Audi e-gas. Частично он производится на собственном предприятии по преобразованию электроэнергии в газ в Верльте. Владельцы моделей Audi g-tron заправляют свои автомобили на любой АЗС, предлагающей КПГ, причем по цене привычного горючего.

Параллельным курсом идет разработка синтетического дизтоплива e-diesel. В его производстве будет использоваться электроэнергия из возобновляемых источников, а в качестве сырья — вода и двуокись углерода. Audi уже заявила о своем желании организовать предприятие по производству e-diesel в Лауфенбурге и швейцарском кантоне Аргау. При благоприятном развитии событий на этих предприятиях можно будет ежегодно производить порядка  400 000 литров синтетического дизтоплива.

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Никита
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| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
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| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi экспериментирует с синтетическим топливом
Преимущества нового горючего, по словам экспертов, очевидны: не надо использовать сырую нефть, кроме того, оно совместимо с имеющейся инфраструктурой и открывает перспективы для закрытого углеродного цикла. Так называемый e benzin есть ничто иное, как жидкий изооктан, который производится в ходе двухступенчатого процесса. {{material_121669}} Сначала из биологического сырья получается газообразный изобутен (C4H8) из биологического сырья. После чего изобутен преобразуют в изооктан (C8H18). Получившееся топливо не содержит серы и бензола, а, значит, при сгорании практически не образуется вредных выбросов в атмосферу.В Audi говорят, что разрабатываемые ими альтернативные виды топлива уже сегодня  способствуют снижению выбросов CO2 у ДВС. В тех же моделях g-tron снижение этого показателя достигает, по информации компании, 80%.На современном этапе работ исследуются особенности горения и образования выбросов возобновляемого топлива в экспериментальном двигателе. e-benzin позволяет дополнительно увеличить степень сжатия, повышая эффективность работы силового агрегата. В дальнейшем инженеры намерены исключить использование биологического сырья - вместо него планируется использовать добытые из возобновляемых источников водород и двуокись углерода.В этой сфере Audi – е новичок. Вот уже 5 лет компания предлагает возобновляемый газ Audi e-gas. Частично он производится на собственном предприятии по преобразованию электроэнергии в газ в Верльте. Владельцы моделей Audi g-tron заправляют свои автомобили на любой АЗС, предлагающей КПГ, причем по цене привычного горючего. Параллельным курсом идет разработка синтетического дизтоплива e-diesel. В его производстве будет использоваться электроэнергия из возобновляемых источников, а в качестве сырья — вода и двуокись углерода. Audi уже заявила о своем желании организовать предприятие по производству e-diesel в Лауфенбурге и швейцарском кантоне Аргау. При благоприятном развитии событий на этих предприятиях можно будет ежегодно производить порядка  400 000 литров синтетического дизтоплива.
2018-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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