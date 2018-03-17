Audi экспериментирует с синтетическим топливом
Преимущества нового горючего, по словам экспертов, очевидны: не надо использовать сырую нефть, кроме того, оно совместимо с имеющейся инфраструктурой и открывает перспективы для закрытого углеродного цикла. Так называемый e benzin есть ничто иное, как жидкий изооктан, который производится в ходе двухступенчатого процесса.
В Audi говорят, что разрабатываемые ими альтернативные виды топлива уже сегодня способствуют снижению выбросов CO2 у ДВС. В тех же моделях g-tron снижение этого показателя достигает, по информации компании, 80%.
На современном этапе работ исследуются особенности горения и образования выбросов возобновляемого топлива в экспериментальном двигателе. e-benzin позволяет дополнительно увеличить степень сжатия, повышая эффективность работы силового агрегата. В дальнейшем инженеры намерены исключить использование биологического сырья - вместо него планируется использовать добытые из возобновляемых источников водород и двуокись углерода.
В этой сфере Audi – е новичок. Вот уже 5 лет компания предлагает возобновляемый газ Audi e-gas. Частично он производится на собственном предприятии по преобразованию электроэнергии в газ в Верльте. Владельцы моделей Audi g-tron заправляют свои автомобили на любой АЗС, предлагающей КПГ, причем по цене привычного горючего.
Параллельным курсом идет разработка синтетического дизтоплива e-diesel. В его производстве будет использоваться электроэнергия из возобновляемых источников, а в качестве сырья — вода и двуокись углерода. Audi уже заявила о своем желании организовать предприятие по производству e-diesel в Лауфенбурге и швейцарском кантоне Аргау. При благоприятном развитии событий на этих предприятиях можно будет ежегодно производить порядка 400 000 литров синтетического дизтоплива.
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