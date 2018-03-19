19 марта 2018, 09:11
Audi e-tron оценили дешевле гибридного Q7
Компания Audi определилась со стоимостью своего первого электрического кроссовера e-tron – минимум 80 000 евро для покупателей в Германии. Цена оказалась на 2 000 евро ниже, чем у гибридного кроссовера Q7. Европейские дилеры Audi уже начали принимать предзаказы.
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На Франкфуртском Международном автосалоне дебютировал концепт-кар Audi e-tron quattro. Новинка раскрывает ...Читать далее
В этом году на автосалоне в Женеве представили предсерийный вариант Audi e-tron. Автомобиль был полностью скрыт камуфляжем. По заявлению представителей немецкой компании, товарная модель не будет существенно отличаться от концепт-кара e-tron quattro, показанного в 2015 году во Франкфурте. Технические характеристики пока не разглашаются. Известно, что первый полностью электрический кроссовер Audi получит систему полного привода и возможность заряжаться от мощных экспресс-станций. Суммарная отдача силовой установки прототипа превышала 500 л.с. Разгон до «сотни» занимал 4,6 секунды, максимальная скорость составляла 210 км/ч, а запас хода – до 500 километров.
Прежде чем запустить e-tron в серию, Audi протестировал 250 прототипов в различных условиях эксплуатации: на гоночном треке Нюрбургринга, в высокогорных районах, а также в условиях экстремально низких и высоких температур.
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