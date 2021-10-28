Audi E-Tron получит больше возможностей, но есть загвоздка
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Есть отличные новости для всех, кто планирует купить или владеет Audi E-Tron 55 Quattro 2019 или 2020 года, потому что бесплатное обновление программного обеспечения увеличивает запас хода на 12,43 мили (20 километров), это почти на 5 процентов больше от текущих показателей.
Audi заявляет, что улучшенное программное обеспечение увеличивает полезную мощность аккумулятора до 86 киловатт-часов. Его общая мощность составляет 95 кВтч. Новый код также оптимизирует работу двигателей. Во время нормального движения передний двигатель отключен и включается только тогда, когда требуется дополнительная мощность. Система терморегулирования также получила некоторые улучшения, и теперь она потребляет меньше энергии.
Обновление программного обеспечения доступно на образцах E-Tron 55 Quattro со сроками сборки с середины сентября 2018 года до конца ноября 2019 года. Но есть и плохие новости. Во-первых, это обновление недоступно по воздуху, поэтому владельцам необходимо приехать к дилеру для установки нового программного обеспечения. Второй момент, данное обновление пока что доступно только для Европы. Все дело в том, что E-Tron добился успеха в Европе, даже стал самым продаваемым электромобилем в Норвегии. Чего нельзя сказать о российском и американском рынках.
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