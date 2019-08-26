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26 августа 2019, 15:15

Audi e-tron преодолел за 24 часа 1600 километров

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Фото: Audi
Электрический кроссовер Audi e-tron завершил 24-часовой автопробег, целью которого было продемонстрировать возможности электрокара как автомобиля для дальних путешествий. За сутки Audi e-tron проехал по 10 европейским странам, преодолев 1 600 километров.
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров

Фото: Audi

Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
Audi e tron преодолел за 24 часа 1600 километров
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Автопробег трех электрических кроссоверов Audi e-tron 55 стартовал с озера Блейско в Словении и завершился в Амстердаме (Нидерланды). Маршрут протяженностью 1 600 километров также пролегал по территории Австрии, Италии, Лихтенштейна, Швейцарии, Франции, Германии, Люксембурга и Бельгии.

Каждый из трех электрокаров совершил 7 остановок в пути для подзарядки аккумуляторов: в австрийских Каринтии и Форарльберге, в Южном Тироле, в кантоне Цюрих, в Брайсгау и Айфеле, а также близ Льежа. Функция быстрой зарядки от мощных станций позволяет пополнить аккумуляторы до 80% всего за 30 минут. В общей сложности запатентованная Audi сеть из 100 тысяч зарядных станций охватывает 19 европейских стран.

По словам Ханса-Йоахима Ротенпилера, члена правления Audi AG, ответственного за техническое развитие, электрический кроссовер Audi e-tron – отличный автомобиль для дальних поездок. Он идеально сочетает в себе высокий уровень комфорта, достаточную мощность моторов и емкость батарей. Автопробег наглядно доказал, что помимо запаса хода очень важно иметь возможность быстро пополнить заряд аккумуляторов от мощных 150-киловаттных станций.


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Отзывы по теме
Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
тетя, это страховочный лебедочный линь, который не использовался.
вася
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
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Audi e-tron преодолел за 24 часа 1600 километров
{{material_127270}}Автопробег трех электрических кроссоверов Audi e-tron 55 стартовал с озера Блейско в Словении и завершился в Амстердаме (Нидерланды). Маршрут протяженностью 1 600 километров также пролегал по территории Австрии, Италии, Лихтенштейна, Швейцарии, Франции, Германии, Люксембурга и Бельгии.Каждый из трех электрокаров совершил 7 остановок в пути для подзарядки аккумуляторов: в австрийских Каринтии и Форарльберге, в Южном Тироле, в кантоне Цюрих, в Брайсгау и Айфеле, а также близ Льежа. Функция быстрой зарядки от мощных станций позволяет пополнить аккумуляторы до 80% всего за 30 минут. В общей сложности запатентованная Audi сеть из 100 тысяч зарядных станций охватывает 19 европейских стран.По словам Ханса-Йоахима Ротенпилера, члена правления Audi AG, ответственного за техническое развитие, электрический кроссовер Audi e-tron – отличный автомобиль для дальних поездок. Он идеально сочетает в себе высокий уровень комфорта, достаточную мощность моторов и емкость батарей. Автопробег наглядно доказал, что помимо запаса хода очень важно иметь возможность быстро пополнить заряд аккумуляторов от мощных 150-киловаттных станций.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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