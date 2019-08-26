26 августа 2019, 15:15
Audi e-tron преодолел за 24 часа 1600 километров
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Фото: Audi
Электрический кроссовер Audi e-tron завершил 24-часовой автопробег, целью которого было продемонстрировать возможности электрокара как автомобиля для дальних путешествий. За сутки Audi e-tron проехал по 10 европейским странам, преодолев 1 600 километров.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Каждый из трех электрокаров совершил 7 остановок в пути для подзарядки аккумуляторов: в австрийских Каринтии и Форарльберге, в Южном Тироле, в кантоне Цюрих, в Брайсгау и Айфеле, а также близ Льежа. Функция быстрой зарядки от мощных станций позволяет пополнить аккумуляторы до 80% всего за 30 минут. В общей сложности запатентованная Audi сеть из 100 тысяч зарядных станций охватывает 19 европейских стран.
По словам Ханса-Йоахима Ротенпилера, члена правления Audi AG, ответственного за техническое развитие, электрический кроссовер Audi e-tron – отличный автомобиль для дальних поездок. Он идеально сочетает в себе высокий уровень комфорта, достаточную мощность моторов и емкость батарей. Автопробег наглядно доказал, что помимо запаса хода очень важно иметь возможность быстро пополнить заряд аккумуляторов от мощных 150-киловаттных станций.
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