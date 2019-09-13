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13 сентября 2019, 13:38

Audi e-tron Sportback представят в ноябре

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Фото: motor1
На автосалоне во Франкфурте компания Audi назвала дату премьеры электрического купе-кроссовера e-tron Sportback. Публике новинку покажут 19 ноября в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре

Фото: motor1

Audi e tron Sportback представят в ноябре
Audi e tron Sportback представят в ноябре
Audi e tron Sportback представят в ноябре
Audi e tron Sportback представят в ноябре
Audi e tron Sportback представят в ноябре
Audi e tron Sportback представят в ноябре
Audi e tron Sportback представят в ноябре
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На пресс-конференции во Франкфурте среди прочих новинок компания Audi рассказала о предстоящей премьере серийного электрокара e-tron Sportback. А пока собравшимся продемонстрировали автомобиль, обернутый плотным слоем камуфляжной пленки. По сути, новинка представляет собой купеобразную версию кроссовера Audi e-tron, дебютировавшего год назад.

Серийный e-tron Sportback разделит с базовым e-tron большинство узлов и агрегатов. Силовую установку полностью перенесут с e-tron. Совокупная мощность двух электромоторов составляет 402 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 664 Нм. Отличаться автомобили, по большому, счету будут лишь формой кузова после центральной стойки и ценой. Стильный e-tron Sportback окажется чуть дороже. Заваленная линия крыши неминуемо скажется на высоте потолка над головами пассажиров второго ряда и на объеме багажника. 

Премьера очередного представителя электрического семейства e-tron состоится 19 ноября во время автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся в первой половине 2020 года. Чуть позже Audi выведет на рынок «заряженные» версии e-tron S и e-tron S Sportback. Audi e-tron S уже вовсю испытывают на Нюрбургринге. Кроссоверы оснастят дополнительным электромотором. Остается только надеяться, что более мощная силовая установка не сильно скажется на дальности хода. 

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Отзывы по теме
Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
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вася
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Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
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Audi e-tron Sportback представят в ноябре
{{material_127348}}На пресс-конференции во Франкфурте среди прочих новинок компания Audi рассказала о предстоящей премьере серийного электрокара e-tron Sportback. А пока собравшимся продемонстрировали автомобиль, обернутый плотным слоем камуфляжной пленки. По сути, новинка представляет собой купеобразную версию кроссовера Audi e-tron, дебютировавшего год назад.Серийный e-tron Sportback разделит с базовым e-tron большинство узлов и агрегатов. Силовую установку полностью перенесут с e-tron. Совокупная мощность двух электромоторов составляет 402 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 664 Нм. Отличаться автомобили, по большому, счету будут лишь формой кузова после центральной стойки и ценой. Стильный e-tron Sportback окажется чуть дороже. Заваленная линия крыши неминуемо скажется на высоте потолка над головами пассажиров второго ряда и на объеме багажника. Премьера очередного представителя электрического семейства e-tron состоится 19 ноября во время автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся в первой половине 2020 года. Чуть позже Audi выведет на рынок «заряженные» версии e-tron S и e-tron S Sportback. Audi e-tron S уже вовсю испытывают на Нюрбургринге. Кроссоверы оснастят дополнительным электромотором. Остается только надеяться, что более мощная силовая установка не сильно скажется на дальности хода. 
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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