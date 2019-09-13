13 сентября 2019, 13:38
Audi e-tron Sportback представят в ноябре
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Фото: motor1
На автосалоне во Франкфурте компания Audi назвала дату премьеры электрического купе-кроссовера e-tron Sportback. Публике новинку покажут 19 ноября в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
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Серийный e-tron Sportback разделит с базовым e-tron большинство узлов и агрегатов. Силовую установку полностью перенесут с e-tron. Совокупная мощность двух электромоторов составляет 402 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 664 Нм. Отличаться автомобили, по большому, счету будут лишь формой кузова после центральной стойки и ценой. Стильный e-tron Sportback окажется чуть дороже. Заваленная линия крыши неминуемо скажется на высоте потолка над головами пассажиров второго ряда и на объеме багажника.
Премьера очередного представителя электрического семейства e-tron состоится 19 ноября во время автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся в первой половине 2020 года. Чуть позже Audi выведет на рынок «заряженные» версии e-tron S и e-tron S Sportback. Audi e-tron S уже вовсю испытывают на Нюрбургринге. Кроссоверы оснастят дополнительным электромотором. Остается только надеяться, что более мощная силовая установка не сильно скажется на дальности хода.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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