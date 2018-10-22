22 октября 2018, 16:06
Audi e-tron столкнулся проблемами
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Компания Audi вынуждена минимум на месяц перенести поставки электрических кроссоверов e-tron в дилерские центры из-за проблем с программным обеспечением и ростом цен на аккумуляторы LG.
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Кстати, конкуренты из Mercedes-Benz были в этом смысле более прозорливы. Они планируют самостоятельно производить аккумуляторы. Именно с этим и связана отсрочка продаж электрического кроссовера EQC, представленного на пару недель раньше Audi e-tron. Выпуском литий-ионных батарей займется дочернее предприятие Daimler – компания Accumotive.
По другой версии, озвученной журналистами агентства Reuters, в программное обеспечение электрокара e-tron внесли ряд изменений, на тестирование и отладку которых потребуется не менее четырех недель. Если проблема кроется только в ПО, то подорожания e-tron не будет. На сегодняшний день цена электрического кроссовера в США должна составить не менее 74 800 долларов, европейцам автомобиль обойдется дороже – от 79 900 евро. Планируется продавать Audi e-tron и в России. Цены пока не называются.
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