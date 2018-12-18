18 декабря 2018, 14:12
Audi готовит компактный электрический кроссовер
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Компания Audi готовится вывести на рынок еще один электрический кроссовер, по размеру меньший, чем представленный в сентябре 2018 года e-tron quattro. Премьера прототипа может состояться уже в следующем году. Продажи начнутся на год позже.
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Новый компактный кроссовер построят на модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen Group разработал специально для электромобилей. В модельном ряду Audi новинка займет место между Q2 и Q3. Сначала публике покажут концептуальный вариант. Серийное производство стартует в 2020 году. Тогда же на рынок выйдет и Audi е-tron GT.
Новинке прочат роль самого популярного электрокара Audi. Его ориентировочная цена составит порядка 33 500 евро (или 2,6 млн рублей по текущему курсу). Всего к 2025 году в модельном ряду Audi должно появиться 12 электрокаров. Почти половину из них будут составлять кроссоверы – 5 моделей.
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