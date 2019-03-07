7 марта 2019, 09:55
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e-tron
- 1429
- 0
Компания Audi представила на Женевском автосалоне компактный электрический кроссовер Q4 e-tron. Серийный автомобиль появится в конце 2020 года. В модельном ряду Audi новинка займет место между Q3 и Q5. Габаритная длина кроссовера менее 4,6 метра.
Ранее мы писали
Компания Audi вынуждена минимум на месяц перенести поставки электрических кроссоверов e-tron в дилерские центры ...Читать далее
Audi Q4 e-tron построен на модульной платформе MEB. В состав его силовой установки входят два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 82 кВт-ч, массой 510 кг. В обычных условиях тяга передается только на заднюю ось. Мощность двигателя на задней оси составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Асинхронный электромотор на передней оси (102 л.с., 150 Нм) подключается при пробуксовке. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запаса хода должно хватать на 450 километров (WLTP). Восполнить заряд батарей на 80% можно от мощной станции за полчаса.
Концептуальный Q4 e-tron получил цифровую приборную панель, проекционный экран и 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы. В салоне, отделанном алькантарой, установили четыре кресла с интегрированным подголовниками. Представители Audi обещают потенциальным клиентам «беспрецедентный уровень комфорта». Появление серийной версии Audi Q4 e-tron ожидается через 1,5 – 2 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве