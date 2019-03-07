7 марта 2019, 09:55

Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e-tron

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Компания Audi представила на Женевском автосалоне компактный электрический кроссовер Q4 e-tron. Серийный автомобиль появится в конце 2020 года. В модельном ряду Audi новинка займет место между Q3 и Q5. Габаритная длина кроссовера менее 4,6 метра.
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Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e tron
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Одной из самых ярких премьер Женевы-2019 стал, безусловно, электрический Audi Q4 e-tron. Кроссовер сразу завоевал сердца поклонников «зеленых» технологий, которые мечтают о небольшом практичном электрокаре. Габаритные размеры Q4 e-tron: длина – 4,59 м, ширина – 1,90 м, высота – 1,61 м. Расстояние между осями – 2,77 метра. Кроссовер получился существенно компактнее серийного e-tron, длина которого составляет 4,9 метра.

Audi Q4 e-tron построен на модульной платформе MEB. В состав его силовой установки входят два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 82 кВт-ч, массой 510 кг. В обычных условиях тяга передается только на заднюю ось. Мощность двигателя на задней оси составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Асинхронный электромотор на передней оси (102 л.с., 150 Нм) подключается при пробуксовке. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запаса хода должно хватать на 450 километров (WLTP). Восполнить заряд батарей на 80% можно от мощной станции за полчаса.

Концептуальный Q4 e-tron получил цифровую приборную панель, проекционный экран и 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы. В салоне, отделанном алькантарой, установили четыре кресла с интегрированным подголовниками. Представители Audi обещают потенциальным клиентам «беспрецедентный уровень комфорта». Появление серийной версии Audi Q4 e-tron ожидается через 1,5 – 2 года.

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Audi готовит компактный электрический кроссовер Q4 e-tron
{{material_124813}}Одной из самых ярких премьер Женевы-2019 стал, безусловно, электрический Audi Q4 e-tron. Кроссовер сразу завоевал сердца поклонников «зеленых» технологий, которые мечтают о небольшом практичном электрокаре. Габаритные размеры Q4 e-tron: длина – 4,59 м, ширина – 1,90 м, высота – 1,61 м. Расстояние между осями – 2,77 метра. Кроссовер получился существенно компактнее серийного e-tron, длина которого составляет 4,9 метра.Audi Q4 e-tron построен на модульной платформе MEB. В состав его силовой установки входят два электромотора суммарной отдачей 306 л.с. и блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 82 кВт-ч, массой 510 кг. В обычных условиях тяга передается только на заднюю ось. Мощность двигателя на задней оси составляет 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Асинхронный электромотор на передней оси (102 л.с., 150 Нм) подключается при пробуксовке. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Запаса хода должно хватать на 450 километров (WLTP). Восполнить заряд батарей на 80% можно от мощной станции за полчаса.Концептуальный Q4 e-tron получил цифровую приборную панель, проекционный экран и 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы. В салоне, отделанном алькантарой, установили четыре кресла с интегрированным подголовниками. Представители Audi обещают потенциальным клиентам «беспрецедентный уровень комфорта». Появление серийной версии Audi Q4 e-tron ожидается через 1,5 – 2 года.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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