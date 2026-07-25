Новый рамный Audi на базе Scout: электрокар, который осмелился бросить вызов Mercedes G-Class и Land Rover Defender

Audi готовит конкурента G-Class: детали нового внедорожника на базе Scout

Audi выходит на рынок полноразмерных внедорожников с моделью, способной конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. В основе - платформа Scout, а дизайн вызывает споры среди поклонников марки. Почему это событие может повлиять на весь сегмент - в нашем материале.

Audi выходит на рынок полноразмерных внедорожников с моделью, способной конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. В основе - платформа Scout, а дизайн вызывает споры среди поклонников марки. Почему это событие может повлиять на весь сегмент - в нашем материале.

Появление нового внедорожника Audi, который может составить конкуренцию Mercedes G-Class и Land Rover Defender, стало одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников премиальных внедорожников. Компания традиционно не торопится с запуском новых моделей, предпочитая тщательно анализировать рынок и ожидания покупателей. Однако сейчас, когда сегмент полноразмерных внедорожников переживает очередной виток популярности, Audi решила сделать ставку на собственную интерпретацию «классического» офроудера.

По информации Audi, будущий внедорожник будет построен на платформе Scout, которая уже используется для моделей Terra и Traveler. Эти автомобили имеют рамное оснащение и рассчитаны на серьезные нагрузки на дороге. Речь идет о современных электромобилях с возможностью увеличить запас хода, что позволяет сочетать экологичность с экономичностью.

Дизайн будущей новинки пока держится в секрете, но в сети уже появились рендеры, вдохновленные концептами Audi Nuvolari и элементами от Lamborghini Temerario. Внешность обещает быть необычной: компактная решетка радиатора, узкие светодиодные ДХО, V-образные задние фонари и массивные колесные арки. Кузов выполнен в строгих, почти квадратных пропорциях, пластиковый обвес и увеличенный клиренс подчеркивают утилитарный характер машины.

В числе прочего - наличие рейлингов на крыше, задней двери, открывающейся вбок, и ярких цветных решений с контрастными черными элементами. Такой подход понравится тем, кто ценит не только характерные для внедорожника черты, но и индивидуальность. Впрочем, эксперты отмечают, что дизайн может вызвать споры: часть предпочтет классические формы G-Class, другие - оценят свежий взгляд Audi на тему внедорожников.

Техническая часть также вызывает интерес. Если Audi действительно реализует проект на базе Scout, можно ожидать несколько вариантов силовых установок, включая полностью электрическую версию с увеличенным запаса хода. Это позволит новинке конкурировать не только с бензиновыми и дизельными внедорожниками, но и с новыми электромоделями от других премиальных брендов. Кстати, BMW тоже готовит ответ на G-класс, но, по слухам, будет использовать платформу CLAR, а не классическую раму.

Вопрос, можно ли переманить покупателей новой Audi на сторону Mercedes G-Class, остается открытым. Многое будет зависеть от дизайна, технических характеристик и цен. Эксперименты с внешностью крупных внедорожников уже обсуждались в отрасли - например, необычный взгляд на Mercedes GLS вызвал бурю откликов среди экспертов и автолюбителей, как видно из аналитики по альтернативному дизайну Mercedes GLS .

Для российского рынка появление такого внедорожника может стать важным событием. Спрос на премиальные внедорожники с высоким показателем проходимости остается стабильным, а интерес к электромобилям постепенно растет. Если Audi удастся предложить конкурентоспособную цену, то она вполне сможет занять свое место на нашем рынке. Важно помнить, что в сегменте полноразмерных внедорожников успех часто определяют не только технические характеристики, но и внешний вид, а также умение выделиться на фоне конкурентов.