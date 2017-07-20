20 июля 2017, 13:35

Audi готовит осеннюю премьеру «раскаленного» Q5

Как должна выглядеть новая версия Q5? Представьте себе увеличенный Q3 или уменьшенный Q7, добавьте «злобный» характер - такой ожидается новинка европейского концерна, получившая к имени буквы RS.
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Audi Q5
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 420 000 до 3 220 000 Р
Объявлений: 850
Отзывов: 5
«Горячий» кроссовер скрывает под капотом 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 с мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Первую «сотню» модель сделает менее, чем за 5 секунд. Подобная силовая установка сейчас присутствует на S5 Coupe. Максимальная скорость купе - 250 км/ч, но, скорее всего, кроссовер покажет более скромные цифры из-за большего веса.

В основу разработки легла давно знакомая платформа MLB evo, на которой построены почти все «топовые» модели от A4 до Q7. Главными отличительными чертами этой платформы являются продольное расположение двигателя и широкое использование легкосплавных материалов.

Спортивный Q5 потеряет около 100 кг веса, что позволит ему стать самым легким кроссовером в заявленном сегменте. Максимальная снаряженная масса не превысит 1600 кг.

«Злой» Audi будет представлен публике в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Комплектации и технические характеристики

Audi Q5 Sport 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя1985
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл8.3
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл6.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Первая кушка 3-литровый дизель была куплена в 2009 году, периодически по гарантии что - то менялось, особо не вникала, так как денег не платила. За три года проехала порядка 120 тыс. км. и решив, что лучшее -враг хорошего, долго не раздумывая, взяла точно такую же. В период действия гарантии поменяли ...
Просто Q5
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK
Итак, 01.06.12 приобрел новый Субару Аутбэк 2.5 вариатор. На тест драйве машина впечатления не оставила. Единственное приятное чувство - ощутимый запас для ног задних пассажиров. Объём салона внушительный при не выдающихся внешних габаритов. Инжинерия субару на высоте. Объём используют очень эффективно ...
subarik2500
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Audi готовит осеннюю премьеру «раскаленного» Q5
{{model_1801}}«Горячий» кроссовер скрывает под капотом 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 с мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Первую «сотню» модель сделает менее, чем за 5 секунд. Подобная силовая установка сейчас присутствует на S5 Coupe. Максимальная скорость купе - 250 км/ч, но, скорее всего, кроссовер покажет более скромные цифры из-за большего веса.В основу разработки легла давно знакомая платформа MLB evo, на которой построены почти все «топовые» модели от A4 до Q7. Главными отличительными чертами этой платформы являются продольное расположение двигателя и широкое использование легкосплавных материалов.Спортивный Q5 потеряет около 100 кг веса, что позволит ему стать самым легким кроссовером в заявленном сегменте. Максимальная снаряженная масса не превысит 1600 кг.«Злой» Audi будет представлен публике в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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