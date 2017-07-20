20 июля 2017, 13:35
Audi готовит осеннюю премьеру «раскаленного» Q5
Как должна выглядеть новая версия Q5? Представьте себе увеличенный Q3 или уменьшенный Q7, добавьте «злобный» характер - такой ожидается новинка европейского концерна, получившая к имени буквы RS.
В основу разработки легла давно знакомая платформа MLB evo, на которой построены почти все «топовые» модели от A4 до Q7. Главными отличительными чертами этой платформы являются продольное расположение двигателя и широкое использование легкосплавных материалов.
Спортивный Q5 потеряет около 100 кг веса, что позволит ему стать самым легким кроссовером в заявленном сегменте. Максимальная снаряженная масса не превысит 1600 кг.
«Злой» Audi будет представлен публике в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
Комплектации и технические характеристики
|Audi Q5 Sport 2.0 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|1985
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.3
|Загородный цикл
|5.9
|Смешанный цикл
|6.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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