Первые изображения нового Audi Q2 e-tron раскрывают неожиданные решения и намекают на смену поколений

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 06:37

Audi готовит преемника Q2: электрокроссовер Q2 e-tron удивил необычным дизайном

Audi готовит преемника Q2: электрокроссовер Q2 e-tron удивил необычным дизайном

Первые изображения нового Audi Q2 e-tron раскрывают неожиданные решения и намекают на смену поколений

Audi готовит преемника Q2: электрокроссовер Q2 e-tron удивил необычным дизайном

Audi завершает эпоху компактного Q2 и готовит к выпуску полностью электрическую версию Q2 e-tron. Новинка обещает занять нишу ниже Q4 e-tron и уже привлекла внимание необычным внешним видом. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.

Audi завершает эпоху компактного Q2 и готовит к выпуску полностью электрическую версию Q2 e-tron. Новинка обещает занять нишу ниже Q4 e-tron и уже привлекла внимание необычным внешним видом. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.

Переход Audi к электромобилям выходит на новый уровень: компания готовится снять с производства свой самый компактный кроссовер Q2 и заменить его полностью электрическим Q2 e-tron. Это событие не просто очередная смена поколений - речь идет о стратегических возможностях, которые отражают глобальные тенденции в автомобильной индустрии и меняют расстановку сил в сегменте традиционных кроссоверов.

Q2, который вот уже почти десять лет остается самым доступным кроссовером марки, сохраняет постепенную актуальность на фоне стремительного развития электромобилей. Новый Q2 e-tron, по задумке Audi, должен не только сохранить интерес к компактным моделям, но и привлечь новую аудиторию бренда, ориентированную на экологичность и современные технологии.

Внешность будущей новинки уже стала предметом обсуждения среди экспертов и поклонников марки. Неофициальные рендеры демонстрируют смелые дизайнерские решения: четкие линии, необычные пропорции и характерные детали для электромобилей. Q2 e-tron явно не пытается копировать старшую Q4 e-tron, а идет иным путем, сохраняя свежий взгляд на привычный формат городского кроссовера.

Особое внимание уделяется аэродинамике и функциональности. Судя по изображениям, автомобиль получил закрытую решетку радиатора, массивные колесные арки и оригинальные световые элементы. Все это обуславливает его принадлежность к новому поколению электромобилей Audi, где на первом месте не только стиль, но и практичность.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты полагают, что Q2 e-tron будет построен на платформе, аналогичной той, которая используется для других электромобилей концерна. Это означает, что можно ожидать достойный запас хода, современную систему безопасности и широкий набор электронных помощников. Важно и то, что новинка окажется ниже Q4 e-tron, что сделает ее более доступной.

Появление Q2 e-tron – это не просто очередной электромобиль в линейке Audi. Это сигнал о том, что даже самые компактные и доступные модели бренда переходят на электротягу. Такой шаг может стать определяющим для всего сегмента, ведь конкуренты также не дремлют и готовят свои ответы на вызовы времени.

Пока официальная премьера еще впереди, но уже сейчас ясно: Audi делает ставку на смелый дизайн и технологичность, чтобы не потерять позиции в быстро меняющемся мире. Остается только дождаться, когда Q2 e-tron появится на дорогах.

Упомянутые модели: Audi Q2
Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Симферополь Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться