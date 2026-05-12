920 л. с., V8 и три электромотора: каким может стать новый Audi R8

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 16:16

Audi готовит возвращение R8: новый спорткар может получить 920 л.с. и гибридную платформу

Audi готовит возвращение R8: новый спорткар может получить 920 л.с. и гибридную платформу

920 л. с., V8 и три электромотора: каким может стать новый Audi R8

Audi готовит возвращение R8: новый спорткар может получить 920 л.с. и гибридную платформу

Audi обсуждает запуск нового поколения R8 - спорткар может получить гибридную установку почти на 1000 сил. Почему компания не спешит с решением, какие технологии обсуждают и что это значит для рынка - объяснил топ-менеджер. Мало кто знает, что платформа может быть общей с Lamborghini, а чисто бензиновый мотор под вопросом.

Audi обсуждает запуск нового поколения R8 - спорткар может получить гибридную установку почти на 1000 сил. Почему компания не спешит с решением, какие технологии обсуждают и что это значит для рынка - объяснил топ-менеджер. Мало кто знает, что платформа может быть общей с Lamborghini, а чисто бензиновый мотор под вопросом.

Новость о возможном возвращении Audi R8 вызвала живой интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: речь идет не только о культовой модели, но и о переменах в подходе к созданию спорткаров. В условиях ужесточения экологических норм и роста интереса к гибридным технологиям, судьба нового R8 может стать примером для всего сегмента мощных автомобилей.

По информации Autonews, руководство Audi Sport рассматривает вариант выпуска нового поколения R8 на базе платформы Lamborghini. Управляющий директор подразделения Рольф Михль отметил, что запуск такого проекта должен быть не только имиджевым шагом, но и приносить реальную прибыль. Он подчеркнул: серьезные инвестиции оправданы лишь тогда, когда модель способна заинтересовать покупателей не только эмоциями, но и технологическим содержанием.

Первый Audi R8 появился в 2006 году и сразу стал знаковым для бренда. Сначала модель оснащалась атмосферным V8, позже - V10. Второе поколение, вышедшее в 2015 году, еще сильнее сблизилось с Lamborghini Huracan по технической части. Производство R8 завершилось в 2024 году, и за 18 лет модель стала символом среднемоторных спорткаров Audi.

Сегодня, по словам Михля, покупатели суперкаров уже спокойно воспринимают гибридные технологии. Гибриды позволяют сохранить характерный звук двигателя и эмоции от вождения, при этом добавляя преимущества электротяги. В качестве примера он привел Lamborghini Revuelto с атмосферным V12 и возможностью подзарядки от сети - автомобиль, по его мнению, получился очень эмоциональным, несмотря на электрификацию.

Наиболее вероятной платформой для нового R8 называют архитектуру Lamborghini Temerario. Она сочетает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора, а суммарная мощность достигает 920 л.с. Такой подход позволяет не только соответствовать современным требованиям по выбросам CO2, но и удерживать внимание поклонников динамичных машин.

Михль напомнил, что и прежние поколения Audi R8 и Lamborghini Huracan создавались на одной платформе. Он отметил: важно искать синергию между проектами, но при этом каждая модель должна сохранять свой уникальный характер. Появление нового R8 с чисто бензиновым мотором маловероятно - ужесточение экологических стандартов делает такой вариант практически невозможным, даже несмотря на готовность части клиентов платить за отказ от электрификации.

Вопрос о сроках выхода нового R8 остается открытым. В 2027 году, по слухам, может состояться дебют, однако Михль призвал не воспринимать эти данные как подтвержденные. Он подчеркнул, что подобные обсуждения часто становятся поводом для спекуляций. В то же время Audi уже подтвердила разработку серийного электромобиля на базе концепта Concept C, который по размерам займет нишу между TT и R8. Этот проект курирует непосредственно Audi AG, а не Audi Sport.

Интересно, что в последние годы автопроизводители все чаще делают ставку на локализацию и развитие собственных производств. Например, недавно стало известно о масштабном запуске производства автомобилей Volga в Нижнем Новгороде - предприятие готово выпускать до 110 тысяч машин в год, а инженеры с опытом работы с мировыми брендами уже трудятся над новыми моделями. Подробнее о том, как это повлияет на рынок, можно узнать в материале о запуске производства Volga в Нижнем Новгороде.

Таким образом, судьба нового Audi R8 напрямую зависит от баланса между традициями и современными требованиями. Компания ищет оптимальное решение, чтобы сохранить узнаваемый характер спорткара и при этом соответствовать ожиданиям рынка и экологическим стандартам. Как пишет Autonews, окончательное решение по запуску модели пока не принято, но обсуждение идет на самом высоком уровне.

Упомянутые модели: Audi R8
Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Ярославль Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться