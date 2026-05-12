920 л. с., V8 и три электромотора: каким может стать новый Audi R8

Audi готовит возвращение R8: новый спорткар может получить 920 л.с. и гибридную платформу

Audi обсуждает запуск нового поколения R8 - спорткар может получить гибридную установку почти на 1000 сил. Почему компания не спешит с решением, какие технологии обсуждают и что это значит для рынка - объяснил топ-менеджер. Мало кто знает, что платформа может быть общей с Lamborghini, а чисто бензиновый мотор под вопросом.

Новость о возможном возвращении Audi R8 вызвала живой интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: речь идет не только о культовой модели, но и о переменах в подходе к созданию спорткаров. В условиях ужесточения экологических норм и роста интереса к гибридным технологиям, судьба нового R8 может стать примером для всего сегмента мощных автомобилей.

По информации Autonews, руководство Audi Sport рассматривает вариант выпуска нового поколения R8 на базе платформы Lamborghini. Управляющий директор подразделения Рольф Михль отметил, что запуск такого проекта должен быть не только имиджевым шагом, но и приносить реальную прибыль. Он подчеркнул: серьезные инвестиции оправданы лишь тогда, когда модель способна заинтересовать покупателей не только эмоциями, но и технологическим содержанием.

Первый Audi R8 появился в 2006 году и сразу стал знаковым для бренда. Сначала модель оснащалась атмосферным V8, позже - V10. Второе поколение, вышедшее в 2015 году, еще сильнее сблизилось с Lamborghini Huracan по технической части. Производство R8 завершилось в 2024 году, и за 18 лет модель стала символом среднемоторных спорткаров Audi.

Сегодня, по словам Михля, покупатели суперкаров уже спокойно воспринимают гибридные технологии. Гибриды позволяют сохранить характерный звук двигателя и эмоции от вождения, при этом добавляя преимущества электротяги. В качестве примера он привел Lamborghini Revuelto с атмосферным V12 и возможностью подзарядки от сети - автомобиль, по его мнению, получился очень эмоциональным, несмотря на электрификацию.

Наиболее вероятной платформой для нового R8 называют архитектуру Lamborghini Temerario. Она сочетает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора, а суммарная мощность достигает 920 л.с. Такой подход позволяет не только соответствовать современным требованиям по выбросам CO2, но и удерживать внимание поклонников динамичных машин.

Михль напомнил, что и прежние поколения Audi R8 и Lamborghini Huracan создавались на одной платформе. Он отметил: важно искать синергию между проектами, но при этом каждая модель должна сохранять свой уникальный характер. Появление нового R8 с чисто бензиновым мотором маловероятно - ужесточение экологических стандартов делает такой вариант практически невозможным, даже несмотря на готовность части клиентов платить за отказ от электрификации.

Вопрос о сроках выхода нового R8 остается открытым. В 2027 году, по слухам, может состояться дебют, однако Михль призвал не воспринимать эти данные как подтвержденные. Он подчеркнул, что подобные обсуждения часто становятся поводом для спекуляций. В то же время Audi уже подтвердила разработку серийного электромобиля на базе концепта Concept C, который по размерам займет нишу между TT и R8. Этот проект курирует непосредственно Audi AG, а не Audi Sport.

Таким образом, судьба нового Audi R8 напрямую зависит от баланса между традициями и современными требованиями. Компания ищет оптимальное решение, чтобы сохранить узнаваемый характер спорткара и при этом соответствовать ожиданиям рынка и экологическим стандартам. Как пишет Autonews, окончательное решение по запуску модели пока не принято, но обсуждение идет на самом высоком уровне.