20 июня 2018, 13:56
Audi и Hyundai договорились вместе разрабатывать водородные автомобили
Компания Audi AG и концерн Hyundai Motor Group собираются вместе развивать водородные технологии. В частности компании планируют объединить усилия в разработке топливных ячеек.
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Audi уже продолжительное время работает над водородными технологиями. Серийный автомобиль семейства h-tron обещают подготовить к 2020 году. В модельном ряду Hyundai сразу три версии водородных кроссоверов – ix35, Nexo и Tucson FCEV. Причем технологии корейского автопроизводителя настолько универсальны и безопасны, что пару лет назад в Мюнхене запустили каршеринг-сервис BeeZero на базе водородных Hyundai ix35. Но в марте 2018 года было объявлено о закрытии компании в связи с нерентабельностью бизнеса. Видимо невысокий спрос на услугу не смог оправдать стоимость 50 водородных кроссоверов Hyundai. В Германии цена ix35 Fuel Cell превышает 65 тысяч евро (около 4,8 млн рублей).
Поэтому главной задачей нового партнерства будет сделать водородные технологии более доступными. В рамках соглашения компании договорились обмениваться лицензиями и опытом в разработке топливных ячеек. В перспективе унификация производства позволит снизить их себестоимость.
Водородные автомобили имеют ряд преимуществ перед традиционными электрокарами. Во-первых, заправка занимает существенно меньшее время, примерно сопоставимое с заправкой машины с традиционным ДВС. Кроме того, у водородных автомобилей большой запас хода. Например, Hyundai Nexo может проехать без дозаправки до 800 километров по европейской методике NEDC.
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