20 июня 2018, 13:56

Audi и Hyundai договорились вместе разрабатывать водородные автомобили

Компания Audi AG и концерн Hyundai Motor Group собираются вместе развивать водородные технологии. В частности компании планируют объединить усилия в разработке топливных ячеек.
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Audi и Hyundai договорились вместе разрабатывать водородные автомобили Audi, Hyundai
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Водородные технологии в автомобильной промышленности одна из самых малоизученных областей. В свое время Илон Маск, основатель Tesla Motors, называл их «очень глупой и очень опасной идеей». Дело в том, что водород - это горючий и легкий газ. Его утечку практически невозможно отследить, а последствия могут быть серьезными. Сейчас на рынке продается всего несколько водородных моделей. Например, у Toyota есть Mirai, а у Honda – Clarity.

Audi уже продолжительное время работает над водородными технологиями. Серийный автомобиль семейства h-tron обещают подготовить к 2020 году. В модельном ряду Hyundai сразу три версии водородных кроссоверов – ix35, Nexo и Tucson FCEV. Причем технологии корейского автопроизводителя настолько универсальны и безопасны, что пару лет назад в Мюнхене запустили каршеринг-сервис BeeZero на базе водородных Hyundai ix35. Но в марте 2018 года было объявлено о закрытии компании в связи с нерентабельностью бизнеса. Видимо невысокий спрос на услугу не смог оправдать стоимость 50 водородных кроссоверов Hyundai. В Германии цена ix35 Fuel Cell превышает 65 тысяч евро (около 4,8 млн рублей).

Поэтому главной задачей нового партнерства будет сделать водородные технологии более доступными. В рамках соглашения компании договорились обмениваться лицензиями и опытом в разработке топливных ячеек. В перспективе унификация производства позволит снизить их себестоимость.

Водородные автомобили имеют ряд преимуществ перед традиционными электрокарами. Во-первых, заправка занимает существенно меньшее время, примерно сопоставимое с заправкой машины с традиционным ДВС. Кроме того, у водородных автомобилей большой запас хода. Например, Hyundai Nexo может проехать без дозаправки до 800 километров по европейской методике NEDC.
Новинки и концепт кары Ауди, Хундай, Хендай
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Audi и Hyundai договорились вместе разрабатывать водородные автомобили
{{material_120604}}Водородные технологии в автомобильной промышленности одна из самых малоизученных областей. В свое время Илон Маск, основатель Tesla Motors, называл их «очень глупой и очень опасной идеей». Дело в том, что водород - это горючий и легкий газ. Его утечку практически невозможно отследить, а последствия могут быть серьезными. Сейчас на рынке продается всего несколько водородных моделей. Например, у Toyota есть Mirai, а у Honda – Clarity.Audi уже продолжительное время работает над водородными технологиями. Серийный автомобиль семейства h-tron обещают подготовить к 2020 году. В модельном ряду Hyundai сразу три версии водородных кроссоверов – ix35, Nexo и Tucson FCEV. Причем технологии корейского автопроизводителя настолько универсальны и безопасны, что пару лет назад в Мюнхене запустили каршеринг-сервис BeeZero на базе водородных Hyundai ix35. Но в марте 2018 года было объявлено о закрытии компании в связи с нерентабельностью бизнеса. Видимо невысокий спрос на услугу не смог оправдать стоимость 50 водородных кроссоверов Hyundai. В Германии цена ix35 Fuel Cell превышает 65 тысяч евро (около 4,8 млн рублей).Поэтому главной задачей нового партнерства будет сделать водородные технологии более доступными. В рамках соглашения компании договорились обмениваться лицензиями и опытом в разработке топливных ячеек. В перспективе унификация производства позволит снизить их себестоимость.Водородные автомобили имеют ряд преимуществ перед традиционными электрокарами. Во-первых, заправка занимает существенно меньшее время, примерно сопоставимое с заправкой машины с традиционным ДВС. Кроме того, у водородных автомобилей большой запас хода. Например, Hyundai Nexo может проехать без дозаправки до 800 километров по европейской методике NEDC.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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