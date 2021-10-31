Audi и Porsche: как «премиалы» собираются дотянуть до конца года
Porsche
Компания отчитывается о доходности от продаж на уровне 15,5%, дескать этому особенно поспособствовала сильная первая половина года. Другое дело, что финальный квартал будет сложным, и об этом в минувшую пятницу заявил финансовый директор Porsche Лутц Мешке.
«Мы всеми силами постараемся построить как можно больше автомобилей, несмотря на дефицит полупроводников, чтобы снова выйти на сильную финансовую отчетность», - пояснил г-н Мешке. Другими словами, Porsche придерживается стратегической цели возврата доходов в размере 15%.
Операционная прибыль производителя спортивных автомобилей за первые 9 месяцев текущего года увеличилась до 3,6 млрд евро, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого «короновирусного» года.
По словам г-на Мешке, напряженная ситуация на рынке полупроводников особенно сильно отразится на деятельности компании в III квартале. В Porsche ожидают, что в этот период выручка и прибыль будут ниже значений предыдущих месяцев.
Audi
Операционная прибыль Audi сократилась в период с июля по сентябрь 2021 года на 14,4% - до 740 млн евро, доходность составила 6,6% (6,8% в прошлом году). А все потому, что Audi хорошо зарабатывала на своих внедорожниках и электромобилях e-tron.
В то время как поставки машин упали примерно на четверть - до 366 000 ед., снижение продаж было компенсировано более высокими ценами на продукцию; в итоге выручка сократилась на 13% - до 11 млрд евро.
Закончить текущий год бренд с четырьмя кольцами рассчитывает примерно на уровне прошлого года (по продажам). В компании прогнозируют, что реализация автомобилей будет умеренно расти. На данный момент показатель доходности, по словам представителей Audi, составляет от 9 до 11%.
Финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер считает, что электронные компоненты останутся в дефиците до конца 2021 года. В I квартале 2022-го поставки чипов также не нормализуются. «Компания находится в тесном контакте с поставщиками из Китая и наблюдает за ситуацией», - заявил г-н Риттерсбергер во время онлайн пресс-конференции.
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