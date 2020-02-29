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29 февраля 2020, 09:18

Audi начала принимать заказы на «заряженный» SQ7

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Фото: motor.ru
Российские дилеры Audi объявили цены на спортивный кроссовер SQ7, салоны уже открыли прием заказов. Стоимость спортивной версии «немца» начинается от 6 785 000 рублей.
Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7

Фото: motor.ru

Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7

Фото: motor.ru

Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7

Фото: motor.ru

Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7

Фото: motor.ru

Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7

Фото: motor.ru

Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7
Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7
Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7
Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7
Audi начала принимать заказы на заряженный SQ7
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Спортивный кроссовер SQ7 от базовой версии можно отличить по сдвоенным планкам решетки радиатора, четырем патрубкам выхлопной системы с хромированным покрытием, по матовому оттенку некоторых кузовных элементов, а также по корпусам боковых зеркал.

Цветовое решение можно выбрать из семи предложенных вариантов, декоративные вставки выполнены в темных тонах, некоторые элементы из алькантары. С алюминием на корпусе перекликаются декоративные вставки из матового алюминия в салоне. Алюминиевые вставки также встречаются и на порогах передних дверей. За отдельные деньги автомобиль можно украсить контурной подсветкой с 30 оттенками. Кроссовер предлагают со спортивными сиденьями. 

В 6 785 000 рублей вошли светодиодные фары, кожаный многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль, парктроники, круиз-контроль и электропривод двери багажника. 

SQ7 оснащен 4,0-литровой V-образной дизельной «битурбовосьмеркой» с отдачей 422 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», привод — полный.

Старт продаж обновленной базовой версии Q7 отложили из-за проблем, которые возникли при запуске сборки на калининградском заводе «Автотора».

Комплектации и технические характеристики

Audi Q7 SQ7 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2020
Год выпуска, по2021
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизель
Мощность, л.с./ об/мин422
Объем двигателя3956
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл8.4
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.2
ТопливоДТ
Все характеристики

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
манипул
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Audi начала принимать заказы на «заряженный» SQ7
{{material_128732}}Спортивный кроссовер SQ7 от базовой версии можно отличить по сдвоенным планкам решетки радиатора, четырем патрубкам выхлопной системы с хромированным покрытием, по матовому оттенку некоторых кузовных элементов, а также по корпусам боковых зеркал.Цветовое решение можно выбрать из семи предложенных вариантов, декоративные вставки выполнены в темных тонах, некоторые элементы из алькантары. С алюминием на корпусе перекликаются декоративные вставки из матового алюминия в салоне. Алюминиевые вставки также встречаются и на порогах передних дверей. За отдельные деньги автомобиль можно украсить контурной подсветкой с 30 оттенками. Кроссовер предлагают со спортивными сиденьями. В 6 785 000 рублей вошли светодиодные фары, кожаный многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль, парктроники, круиз-контроль и электропривод двери багажника. SQ7 оснащен 4,0-литровой V-образной дизельной «битурбовосьмеркой» с отдачей 422 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», привод — полный.Старт продаж обновленной базовой версии Q7 отложили из-за проблем, которые возникли при запуске сборки на калининградском заводе «Автотора».
2020-02-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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