29 февраля 2020, 09:18
Audi начала принимать заказы на «заряженный» SQ7
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Фото: motor.ru
Российские дилеры Audi объявили цены на спортивный кроссовер SQ7, салоны уже открыли прием заказов. Стоимость спортивной версии «немца» начинается от 6 785 000 рублей.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Цветовое решение можно выбрать из семи предложенных вариантов, декоративные вставки выполнены в темных тонах, некоторые элементы из алькантары. С алюминием на корпусе перекликаются декоративные вставки из матового алюминия в салоне. Алюминиевые вставки также встречаются и на порогах передних дверей. За отдельные деньги автомобиль можно украсить контурной подсветкой с 30 оттенками. Кроссовер предлагают со спортивными сиденьями.
В 6 785 000 рублей вошли светодиодные фары, кожаный многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль, парктроники, круиз-контроль и электропривод двери багажника.
SQ7 оснащен 4,0-литровой V-образной дизельной «битурбовосьмеркой» с отдачей 422 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», привод — полный.
Старт продаж обновленной базовой версии Q7 отложили из-за проблем, которые возникли при запуске сборки на калининградском заводе «Автотора».
Комплектации и технические характеристики
|Audi Q7 SQ7 4.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2020
|Год выпуска, по
|2021
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизель
|Мощность, л.с./ об/мин
|422
|Объем двигателя
|3956
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.4
|Загородный цикл
|6.5
|Смешанный цикл
|7.2
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
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