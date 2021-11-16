16 ноября 2021, 16:39
Audi назвала стоимость 3-летней подписки на новейший e-tron Sportback: дорого, зато не надо платить за бензин
Российский офис Audi объявил о расширении программы подписки на автомобили Audi Drive: клиентам предложили новые модели, а срок контракта теперь можно продлить до трех лет.
Дарья Климова Фото: Audi
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Фото: Audi
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Три года аренды электрокроссовера e-tron Sportback обойдутся в 6 710 400 рублей при пробеге в 36 000 километров. Полноприводный кроссовер мощностью 408 сил может проезжать без подзарядки до 446 километров. Три года аренды Audi Q5, бестселлера марки в России, обойдутся в 3 560 400 рублей (с лимитом по пробегу в 36 000 километров) или 98 900 рублей в месяц. Пока оформить подписку можно только в Москве и Московской области, но ездить на арендованном автомобиле можно по всей стране.
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