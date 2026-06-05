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Автор: Мария Степанова

5 июня 2026, 05:48

Audi Nuvolari: гибридный суперкар с 987 л.с. и технологиями Формулы 1

Audi Nuvolari: гибридный суперкар с 987 л.с. и технологиями Формулы 1

Самый мощный серийный Audi в истории - лимитированная серия и мотор Lamborghini

Audi Nuvolari: гибридный суперкар с 987 л.с. и технологиями Формулы 1

Audi официально анонсировала Nuvolari - первый гибридный суперкар марки, который станет самой мощной серийной моделью бренда. Новинка сочетает двигатель Lamborghini, три электромотора и технологии Формулы 1, а выпуск ограничен 499 экземплярами. Почему это событие уже называют новым этапом для Audi - в нашем материале.

Audi официально анонсировала Nuvolari - первый гибридный суперкар марки, который станет самой мощной серийной моделью бренда. Новинка сочетает двигатель Lamborghini, три электромотора и технологии Формулы 1, а выпуск ограничен 499 экземплярами. Почему это событие уже называют новым этапом для Audi - в нашем материале.

Появление Audi Nuvolari — событие, которое уже вызвало торжественное обсуждение среди поклонников автомобилей. Это не концепт и не дизайнерская фантазия, а настоящий серийный суперкар, который станет самой мощной моделью в истории марки. Всего будет выпущено 499 экземпляров, первая поставка запланирована на первую половину 2027 года.

Nuvolari назван в честь легендарного гонщика Тацио Нуволари, выступавшего за Auto Union — предшественника Audi. В основе — гибридная силовая установка: 4,0-литровый битурбо V8 от Lamborghini Temerario, три осевых электромотора и литий-ионная батарея на 7,3 кВт·ч. Суммарная отдача — 987 л.с., крутящий момент бензинового двигателя — 730 Нм, от электромоторов на передней оси — 2150 Нм. Благодаря системе полного привода quattro разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.

В Audi подчёркивают, что Nuvolari вобрал в себя самые передовые технологии, многие из которых пришли из Формулы-1. Например, система Quattro Predictive Ride анализирует дорожную ситуацию и заранее перераспределяет крутящий момент между осями и колёсами, предотвращая потерю сцепления. Активная аэродинамика и система DRS, которые можно включать кнопками на руле, позволяют уменьшать сопротивление и увеличивать скорость. В работе участвовали пилоты заводской команды Audi в Формуле-1, что позволило добиться точных настроек управляемости и эффективной работы аэродинамики.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле: все элементы управления расположены по направлению к водителю. Архитектура салона подчинена идее главенства вождения. В конструкции впервые для Audi сочетаются Space Frame и карбоновые панели кузова, причём все элементы из углепластика разработаны с учётом опыта Формулы-1. Новый фирменный цвет «Титан» уже используется на болидах Audi в чемпионате мира.

Дизайн Nuvolari вызывает неоднозначные эмоции: фирменный стиль Concept C, который ранее критиковали за спорные решения, теперь неожиданно органично выглядит на суперкаре с агрессивными пропорциями. Среднемоторная компоновка создаёт визуальный эффект, а монолитные формы выглядят современно и дерзко. Внешность модели уже обсуждают как возможного преемника R8, хотя по уровню развития и технологиям Nuvolari превосходит даже Lamborghini Temerario.

Пока стоимость и доступность для российского рынка не раскрыты, но эксперты отмечают, что по техническим характеристикам и технологиям новинка может конкурировать не только с Lamborghini, но и с Mercedes-AMG. Для российского автолюбителя интерес представляют не только динамика и эксклюзивность, но и внедрение передовых решений, которые со временем могут появиться и на более массовых моделях Audi. Важное замечание: выпуск ограничен, спрос на такие автомобили традиционно высок — это может повлиять на ценообразование и доступность в будущем.

Audi Nuvolari — первый гибридный суперкар марки, сочетающий технологии Формулы-1, двигатель Lamborghini и инновационные системы управления. Модель названа в честь Тацио Нуволари, одного из самых известных гонщиков XX века. В последние годы Audi активно инвестирует в развитие электрических и гибридных технологий; появление Nuvolari может стать новым этапом в истории бренда и тенденцией для всего сегмента суперкаров.

Упомянутые марки: Audi, Lamborghini, Mercedes
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