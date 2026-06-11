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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 14:23

Audi Nuvolari: лимитированный гиперкар с 1001 л.с. и разгоном до 100 за 2,6 секунды

Audi Nuvolari: лимитированный гиперкар с 1001 л.с. и разгоном до 100 за 2,6 секунды

Lamborghini в шкуре Audi: Nuvolari - первый гиперкар бренда с сердцем Temerario. Что получилось?

Audi Nuvolari: лимитированный гиперкар с 1001 л.с. и разгоном до 100 за 2,6 секунды

Audi официально анонсировала выпуск гиперкара Nuvolari, который удивит даже опытных автолюбителей. Модель ограничена 499 экземплярами, оснащена четырьмя моторами и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Почему эта новинка уже обсуждается среди экспертов и как она повлияет на рынок - разбираемся подробно.

Audi официально анонсировала выпуск гиперкара Nuvolari, который удивит даже опытных автолюбителей. Модель ограничена 499 экземплярами, оснащена четырьмя моторами и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Почему эта новинка уже обсуждается среди экспертов и как она повлияет на рынок - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей сложно удивить новыми моделями, но Audi Nuvolari способен изменить представление о возможностях современных спорткаров. Эта новинка не просто очередной дорогой автомобиль - она задает новые стандарты для всего сегмента гиперкаров, а ее появление может повлиять на расстановку сил среди премиальных брендов.

Nuvolari - первый гиперкар Audi, который будет выпущен ограниченным тиражом в 499 экземпляров. Модель построена на базе Lamborghini Temerario, но получила собственную техническую и дизайнерскую философию. Внешне автомобиль напоминает концепт Concept C, представленный на IAA 2025, с узнаваемым вертикальным Singleframe и новой световой подписью из четырех горизонтальных линий спереди и сзади. Классические пропорции с центральным расположением двигателя, короткие свесы и отсутствие заднего стекла делают силуэт Nuvolari мощным и монолитным, а отдельные детали отсылают к легендарным серебряным стрелам Auto Union 1930-х годов.

Главная техническая особенность - гибридная силовая установка, сочетающая четырехлитровый V8 битурбо мощностью 800 л.с. и три электромотора. Один электродвигатель установлен между ДВС и коробкой передач, еще два - на передней оси, каждый по 110 кВт. Совокупная отдача достигает 1001 л.с., а крутящий момент - до 2150 Нм. Электроэнергию обеспечивает литий-ионная батарея на 7,3 кВт·ч, а система полного привода Quattro Predictive Ride распределяет тягу между осями в зависимости от дорожных условий. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а отметка 200 км/ч достигается за 6,8 секунды. Максимальная скорость - 350 км/ч. На коротких дистанциях Nuvolari способен двигаться только на электротяге.

Фото: Audi

Кузов выполнен из карбона, а основа - алюминиевый спейсфрейм. Колеса - 21-дюймовые с центральным креплением, за которыми скрываются мощные карбон-керамические тормоза: спереди - 42-сантиметровые диски с 10-поршневыми суппортами, сзади - 41-сантиметровые с четырехпоршневыми. Электромоторы также участвуют в торможении, обеспечивая рекуперацию до 0,3 g. Активная аэродинамика с регулируемым задним антикрылом работает в режимах Dynamic, Dynamic+ и Track, автоматически меняя положение для снижения сопротивления или увеличения прижимной силы - до 400 кг. В ручном режиме водитель может сам настраивать угол атаки крыла. Для трека предусмотрен специальный Track-режим с многоступенчатой системой контроля тяги: Wet, Dry, Race и полностью отключаемый вариант.

В салоне - минимализм и ориентация на водителя. Легкие сиденья с карбоновой структурой обеспечивают жесткость и боковую поддержку. Первые поставки запланированы на первую половину 2027 года. Цена пока не объявлена, но если ориентироваться на Lamborghini Temerario (от 308 000 евро), то Nuvolari наверняка окажется дороже 400 000 евро. Эксперты считают, что спрос на такие эксклюзивные модели будет высоким, несмотря на стоимость.

Интересно, что премиальные автомобили все чаще становятся объектом обсуждения не только из-за характеристик, но и из-за особенностей эксплуатации в городских условиях. Например, недавно выяснилось, что владельцы BMW и Mercedes чаще других сталкиваются с эвакуацией за неправильную парковку - подробнее об этом можно узнать в материале о тенденциях среди премиальных марок. Это подчеркивает, что даже самые дорогие авто требуют особого подхода к использованию в мегаполисе.

Nuvolari - не просто очередная новинка, а символ технологического прорыва Audi. Важно отметить, что такие проекты формируют имидж бренда и задают вектор развития для всей отрасли. Для российского рынка появление подобных моделей - сигнал о том, что премиальный сегмент продолжает развиваться, несмотря на все сложности. В ближайшие годы можно ожидать появления новых конкурентов и дальнейшего роста интереса к эксклюзивным автомобилям с гибридными технологиями.

Упомянутые марки: Audi
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