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Автор: Мария Степанова

13 июня 2026, 05:38

Audi Nuvolari в новом образе: виртуальный тюнинг и спортивные версии от дизайнера Jeep

Audi Nuvolari в новом образе: виртуальный тюнинг и спортивные версии от дизайнера Jeep

CGI-эксперимент с Audi Nuvolari - как изменился спорткар и почему это важно для рынка

Audi Nuvolari в новом образе: виртуальный тюнинг и спортивные версии от дизайнера Jeep

Виртуальный художник и дизайнер Jeep Мо Исмаил представил собственное видение Audi Nuvolari, добавив спортивные и раллийные элементы. Такой подход может повлиять на будущее спортивных моделей Audi и интерес к цифровому тюнингу среди автолюбителей.

Виртуальный художник и дизайнер Jeep Мо Исмаил представил собственное видение Audi Nuvolari, добавив спортивные и раллийные элементы. Такой подход может повлиять на будущее спортивных моделей Audi и интерес к цифровому тюнингу среди автолюбителей.

В последние годы цифровая настройка и виртуальные эксперименты с созданием автомобилей становятся всё более популярными. На этот раз внимание автосообщества привлёк проект Мо Исмаила — известного виртуального художника и старшего дизайнера Jeep, который решил переосмыслить Audi Nuvolari. Его работа — это не просто очередная визуализация, а попытка взглянуть на спорткар с другой стороны, следуя современным тенденциям и спросу на рынке.

Оригинальный Audi Nuvolari вызвал неоднозначную реакцию: часть экспертов оценила смелость внешности, другие же нашли в облике модели спорные решения. Однако, в отличие от некоторых конкурентов вроде Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe или Ferrari Luce, Nuvolari не стал объектом всеобщей критики. В нём сочетаются ретро-мотивы Auto Union и индустриальный стиль конца 2020-х. Техническая начинка впечатляет: 4,0-литровый V8 с двумя турбинами в сочетании с электромоторами выдает 1001 л.с. — уровень, сравнимый с Bugatti Veyron. Подобный гибридный подход уже встречался у Lamborghini Temerario, но Audi пошла дальше, увеличив отдачу ещё на 80 л.с.

Мо Исмаил не стал менять переднюю часть Nuvolari, ограничившись лёгкими штрихами, зато задняя часть получила совершенно иной облик. Благодаря этому спорткар стал заметно отличаться от своего «донорского» собрата Lamborghini Temerario. В профиле автомобиль сохранил узнаваемые черты, но теперь выглядит более самобытно. Подобный подход может стать отправной точкой для будущих моделей Audi, если бренд решится вернуть на рынок модель R8.

Особый интерес вызывает спортивная и раллийная версия Nuvolari, созданная Исмаилом для Audi Sport. Бело-красно-жёлтая ливрея, агрессивный аэродинамический обвес и гоночные элементы делают автомобиль привлекательным даже на фоне других виртуальных концептов. Вариантов исполнения несколько, что позволяет оценить разные подходы к спортивному облику модели. Полученные эксперименты отражают растущий интерес к цифровому тюнингу и поиску новых форм для классических брендов.

Для российского рынка такие проекты интересны не только с точки зрения эстетики, но и как индикатор будущих тенденций. Виртуальные эксперименты позволяют автопроизводителям тестировать новые решения без затрат на прототипы, а автолюбителям — обсуждать и влиять на развитие брендов.

Audi Nuvolari с его гибридной силовой установкой и смелым оформлением может стать ориентиром для других производителей. Новое направление цифрового тюнинга открывает возможности для последующей доработки. Судя по реакции сообщества, интерес к таким проектам только растёт, а значит, в предстоящие годы можно ожидать появления новых виртуальных концептов и их воплощения на реальных автомобилях.

Тема виртуальных концептов Audi уже поднималась в материале о цифровом R8 Spyder, где обсуждались перспективы и вызовы для будущих спорткаров бренда, подробнее о свежем взгляде на дизайн Audi R8 Spyder, где рассматриваются общие вопросы о влиянии цифровых идей на внешний рынок.

Упомянутые марки: Audi, Jeep, Lamborghini, Ferrari, Bugatti
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