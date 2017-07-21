Audi обновит программное обеспечение на дизельных машинах
Руководство Audi объявило о проведении отзывной кампании на европейском авторынке. На сервис отправят более 850 тыс. автомобилей, оснащенных дизельными агрегатами.
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Ранее концерн Daimler принял решение отозвать более 3 млн автомобилей с дизельными двигателями. Глава компании Дитер Цетше пояснил, что такая мера позволит «укрепить веру автомобилистов в дизельные технологии». Что именно специалисты Daimler намерены изменить в дизельных агрегатах в рамках отзыва, не уточняется. Известно лишь, что на эти цели немецкий автопроизводитель потратит 220 млн евро.
Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв модет коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.
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Комментарии пользователей
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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