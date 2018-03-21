21 марта 2018, 17:40

Audi объявляет микроотзыв

Компания Audi отзывает в России модели А3, A4, A5, А6, А7 и Q3 в связи с неисправностью системы экстренного вызова. Сервисная акция затрагивает всего 18 автомобилей, проданных в 2017 году.
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Российское подразделение Audi проведет в России отзывную кампанию, под которую попадают модели A4, A5 и Q5 ...
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На некоторых автомобилях функция экстренной связи с колл-центром Audi может работать с ограничениями. Например, связаться с оператором можно только голосом, а послать sms – нельзя. Оператору службы поддержки также не удастся при необходимости связаться с автомобилем.

Всех владельцев указанных машин в ближайшее время оповестят о необходимости прибыть на осмотр к дилеру. Здесь сотрудники сервисной станции проведут диагностику и в случае выявления неисправности бесплатно заменят дефектный блок управления онлайн служб. При желании, можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Audi дважды объявляла отзыв автомобилей A4, A5, Q5, проданных в 2011 – 2016 годах, в связи с возможным дефектом климатической системы, который мог привести к возгоранию автомобиля. Тогда сервисная кампания затронула в общей сложности около 7 000 машин.
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Отзывы по теме
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
Арсений
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi объявляет микроотзыв
{{material_122156}}На некоторых автомобилях функция экстренной связи с колл-центром Audi может работать с ограничениями. Например, связаться с оператором можно только голосом, а послать sms – нельзя. Оператору службы поддержки также не удастся при необходимости связаться с автомобилем.Всех владельцев указанных машин в ближайшее время оповестят о необходимости прибыть на осмотр к дилеру. Здесь сотрудники сервисной станции проведут диагностику и в случае выявления неисправности бесплатно заменят дефектный блок управления онлайн служб. При желании, можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.В декабре 2017-го и феврале 2018 года Audi дважды объявляла отзыв автомобилей A4, A5, Q5, проданных в 2011 – 2016 годах, в связи с возможным дефектом климатической системы, который мог привести к возгоранию автомобиля. Тогда сервисная кампания затронула в общей сложности около 7 000 машин.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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