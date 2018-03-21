Audi объявляет микроотзыв
Компания Audi отзывает в России модели А3, A4, A5, А6, А7 и Q3 в связи с неисправностью системы экстренного вызова. Сервисная акция затрагивает всего 18 автомобилей, проданных в 2017 году.
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Всех владельцев указанных машин в ближайшее время оповестят о необходимости прибыть на осмотр к дилеру. Здесь сотрудники сервисной станции проведут диагностику и в случае выявления неисправности бесплатно заменят дефектный блок управления онлайн служб. При желании, можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Audi дважды объявляла отзыв автомобилей A4, A5, Q5, проданных в 2011 – 2016 годах, в связи с возможным дефектом климатической системы, который мог привести к возгоранию автомобиля. Тогда сервисная кампания затронула в общей сложности около 7 000 машин.
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