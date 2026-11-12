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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

12 ноября 2026, 22:34

Почти 1000 сил, цена 58 млн рублей: что известно о самом быстром серийном автомобиле в истории Audi?

Почти 1000 сил, цена 58 млн рублей: что известно о самом быстром серийном автомобиле в истории Audi?

Всего 499 машин на весь мир: каким получился самый дорогой и мощный серийный автомобиль в истории Audi?

Почти 1000 сил, цена 58 млн рублей: что известно о самом быстром серийном автомобиле в истории Audi?

Американская цена Nuvolari начинается с $700 тыс., а индивидуальная конфигурация способна заметно увеличить чек. Audi раскрыла состав гибридной установки и сроки поставок: первые машины ожидаются в первой половине 2028 года. Тираж ограничат 499 экземплярами.

Американская цена Nuvolari начинается с $700 тыс., а индивидуальная конфигурация способна заметно увеличить чек. Audi раскрыла состав гибридной установки и сроки поставок: первые машины ожидаются в первой половине 2028 года. Тираж ограничат 499 экземплярами.

Четырехлитровый битурбированный V8 Nuvolari развивает 789 л.с. и раскручивается до 9750 об/мин. По данным Car and Driver, двигатель выдает 538 фунт-футов крутящего момента, около 730 Н·м. В гибридной установке ему помогают три электромотора: два работают на передней оси, еще один установлен сзади. Общая отдача достигает 987 л.с.; Audi называет этот показатель предварительным. Литий-ионная аккумулятор имеет емкость 7 кВт·ч. Передние электромоторы напрямую приводят колеса, а двигатель внутреннего сгорания соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Для американского рынка Audi установила стартовую цену в $700 тыс., примерно 57,8 млн рублей по курсу на 12 ноября. Объявленная сумма не включает сбор за доставку автомобиля. Опции и индивидуальная отделка поднимут цену, причем итоговый счет может оказаться заметно выше: компания предлагает широкие возможности персонализации.

Покупателю предложат более 60 вариантов окраски кузова, в том числе свыше 50 глянцевых и 10 матовых оттенков. Можно выбрать кузов с полностью открытым карбоном. Для тормозных суппортов предусмотрено 13 цветов.

Почти 1000 сил, цена 58 млн рублей: что известно о самом быстром серийном автомобиле в истории Audi?
Фото: Audi

В салоне заявлены 30 вариантов окраски и материалы Audi Exclusive. Покупателю предложат три основных вида отделки, а кожу можно выбрать в одном из 33 исполнений. Для ремней безопасности доступны 12 цветов, для переключателей предусмотрены два оттенка. В публикации о гибридном Avatr 07 основное внимание уделили запасу хода и расходу. Audi же раскрыла для Nuvolari прежде всего мощность и варианты персонализации.

По оценке Audi, разгон до 100 км/ч займет 2,6 секунды, а максимальная скорость превысит 350 км/ч. В опубликованных оценках также указаны разгон до 60 миль/ч, около 97 км/ч, за 2,5 секунды и максимальная скорость 217 миль/ч, примерно 349 км/ч. Марка называет Nuvolari самым мощным и быстрым серийным автомобилем в своей истории.

Глобальный тираж составит 499 экземпляров, из них 182 автомобиля предназначены для рынка США. Продажи там планируются через официальных дилеров Audi; заказы уже открыты на ограниченный период. Поставки клиентам в США намечены на первую половину 2028 года. Nuvolari использует силовую установку, связанную с Lamborghini Temerario, но прямым преемником Audi R8 не станет.

Упомянутые марки: Audi
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