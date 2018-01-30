30 января 2018, 10:52

Audi оцифровала «Юбилейные даты 2018 года»

Подразделение Audi Tradition представляет цифровую версию буклета «Юбилейные даты 2018 года». В ней представлена информация о наиболее важных моделях, рекордах и вехах истории Audi.
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Audi оцифровала «Юбилейные даты 2018 года» Audi 80

Audi 80
Выпускается с 1978 г.
Новый 300 000 Р
Отзывов: 4
Как все мы знаем, 60 лет назад компания Auto Union GmbH, позже получившая название Audi, приступила к строительству производственного комплекса в Ингольштадте. Через год с его конвейера сошел первый автомобиль – DKW Junior.

Через 10 лет, в 1968-м, в Ингольштадте был представлен Audi 100 — предшественник Audi A6, позволивший Auto Union GmbH перейти в верхний сегмент среднего класса.

В 1988-м бренд с 4 кольцами сделал первый шаг по направлению к премиум-классу, выпустив Audi V8. В августе того же года дилеры получили еще один автомобиль, который занял особое место в истории компании — Audi TT Coupé. Сегодня уже актуально III поколение модели с «пистолетным» именем TT.

Некоторые  знаменательные события из истории Audi:

150 лет назад родился Август Хорьх (August Horch);
80 лет назад выпущен гоночный автомобиль Auto Union Grand Prix type D;
40 лет назад выпущен Audi 80 B2;
30 лет назад выпущен Audi 200 TransAm;
25 лет назад разработана пространственная рама Audi Space Frame (ASF);
25 лет назад создана компания Audi Hungaria Motor Kft.


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Audi оцифровала «Юбилейные даты 2018 года»
{{model_1873}} Как все мы знаем, 60 лет назад компания Auto Union GmbH, позже получившая название Audi, приступила к строительству производственного комплекса в Ингольштадте. Через год с его конвейера сошел первый автомобиль – DKW Junior.Через 10 лет, в 1968-м, в Ингольштадте был представлен Audi 100 — предшественник Audi A6, позволивший Auto Union GmbH перейти в верхний сегмент среднего класса.В 1988-м бренд с 4 кольцами сделал первый шаг по направлению к премиум-классу, выпустив Audi V8. В августе того же года дилеры получили еще один автомобиль, который занял особое место в истории компании — Audi TT Coupé. Сегодня уже актуально III поколение модели с «пистолетным» именем TT.Некоторые  знаменательные события из истории Audi:150 лет назад родился Август Хорьх (August Horch);80 лет назад выпущен гоночный автомобиль Auto Union Grand Prix type D;40 лет назад выпущен Audi 80 B2;30 лет назад выпущен Audi 200 TransAm;25 лет назад разработана пространственная рама Audi Space Frame (ASF);25 лет назад создана компания Audi Hungaria Motor Kft.
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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