Audi оцифровала «Юбилейные даты 2018 года»
Через 10 лет, в 1968-м, в Ингольштадте был представлен Audi 100 — предшественник Audi A6, позволивший Auto Union GmbH перейти в верхний сегмент среднего класса.
В 1988-м бренд с 4 кольцами сделал первый шаг по направлению к премиум-классу, выпустив Audi V8. В августе того же года дилеры получили еще один автомобиль, который занял особое место в истории компании — Audi TT Coupé. Сегодня уже актуально III поколение модели с «пистолетным» именем TT.
Некоторые знаменательные события из истории Audi:
150 лет назад родился Август Хорьх (August Horch);
80 лет назад выпущен гоночный автомобиль Auto Union Grand Prix type D;
40 лет назад выпущен Audi 80 B2;
30 лет назад выпущен Audi 200 TransAm;
25 лет назад разработана пространственная рама Audi Space Frame (ASF);
25 лет назад создана компания Audi Hungaria Motor Kft.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное