24 июля 2017, 14:08
Audi организует пробные поездки на «Джеке»
Audi решила поближе познакомить своих поклонников и клиентов с автомобилями, работающими без помощи водителя. Компания организует пробные поездки на своем беспилотнике «Джеке».
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Чтобы водители смогли достойно оценить системы автономного вождения, на «Джеке» позволяется ездить по автобану со скоростью до 130 км/ч. За часовую поездку машина демонстрирует все свои навыки, правда, под присмотром специалиста Audi.
Компания работает в настоящий момент над лимузином Long Distance Lounge, который может получить беспилотные технологии 3 уровня. Новинка будет позиционироваться не как представительский седан, а как «роскошная гостиная на колесах», оснащенная функциями автономного управления. В ней не будет на привычных местах руля и педалей, что позволит освободить дополнительное место в салоне. За управление полностью отвечает искусственный интеллект.
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