24 июля 2017, 14:08

Audi организует пробные поездки на «Джеке»

Audi решила поближе познакомить своих поклонников и клиентов с автомобилями, работающими без помощи водителя. Компания организует пробные поездки на своем беспилотнике «Джеке».
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Прототип создан на базе хэтчбека A7. Автомобиль с автопилотом третьего уровня умеет самостоятельно маневрировать, перестраиваться и даже обгонять впереди идущий транспорт. Немецкий автопроизводитель тестирует свой проект на дорогах общего пользования уже с 2015 года.

Чтобы водители смогли достойно оценить системы автономного вождения, на «Джеке» позволяется ездить по автобану со скоростью до 130 км/ч. За часовую поездку машина демонстрирует все свои навыки, правда, под присмотром специалиста Audi.

Компания работает в настоящий момент над лимузином Long Distance Lounge, который может получить беспилотные технологии 3 уровня. Новинка будет позиционироваться не как представительский седан, а как «роскошная гостиная на колесах», оснащенная функциями автономного управления. В ней не будет на привычных местах руля и педалей, что позволит освободить дополнительное место в салоне. За управление полностью отвечает искусственный интеллект.

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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi организует пробные поездки на «Джеке»
{{material_119801}}Прототип создан на базе хэтчбека A7. Автомобиль с автопилотом третьего уровня умеет самостоятельно маневрировать, перестраиваться и даже обгонять впереди идущий транспорт. Немецкий автопроизводитель тестирует свой проект на дорогах общего пользования уже с 2015 года.Чтобы водители смогли достойно оценить системы автономного вождения, на «Джеке» позволяется ездить по автобану со скоростью до 130 км/ч. За часовую поездку машина демонстрирует все свои навыки, правда, под присмотром специалиста Audi.Компания работает в настоящий момент над лимузином Long Distance Lounge, который может получить беспилотные технологии 3 уровня. Новинка будет позиционироваться не как представительский седан, а как «роскошная гостиная на колесах», оснащенная функциями автономного управления. В ней не будет на привычных местах руля и педалей, что позволит освободить дополнительное место в салоне. За управление полностью отвечает искусственный интеллект.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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