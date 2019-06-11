11 июня 2019, 00:29
Audi отзывает свежие электрокары e-tron
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Американское подразделение Audi объявило об отзыве всех выпущенных электрических кроссоверов e-tron quattro. Причина – вероятность пожара из-за недостаточной герметичности блока аккумуляторных батарей.
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Инженеры Audi выяснили, что вода может попасть в зарядный разъем и протечь далее, вызвав короткое замыкание и последующее возгорание блока аккумуляторов. Судя по всему, дефект носит системный характер, который не был выявлен на этапе тестирования. В ближайшее время стоит ожидать отзыва электрокаров и в других странах мира. К счастью, до сих пор не известно ни об одном неприятном инциденте, связанном с данной неисправностью.
Владельцев в ближайшее время известят о потенциальной проблеме и в августе начнут приглашать в дилерский сервис на ремонт. При этом отгрузка заказанных ранее кроссоверов Audi e-tron и прием новых заказов продолжатся в прежнем режиме.
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