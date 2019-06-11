11 июня 2019, 00:29

Audi отзывает свежие электрокары e-tron

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Американское подразделение Audi объявило об отзыве всех выпущенных электрических кроссоверов e-tron quattro. Причина – вероятность пожара из-за недостаточной герметичности блока аккумуляторных батарей.
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
Audi отзывает свежие электрокары e tron
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Компания Audi вынуждена минимум на месяц перенести поставки электрических кроссоверов e-tron в дилерские центры ...
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Пресс-служба Audi of America распространила официальное заявление. В опубликованном документе говорится, что компания серьезно относится к безопасности своих клиентов и качеству автомобилей, поэтому объявляет о добровольном отзыве. Сервисная акция затронет в Америке в общей сложности 1 664 электрических кроссовера e-tron, из которых 540 автомобилей уже переданы покупателям.

Инженеры Audi выяснили, что вода может попасть в зарядный разъем и протечь далее, вызвав короткое замыкание и последующее возгорание блока аккумуляторов. Судя по всему, дефект носит системный характер, который не был выявлен на этапе тестирования. В ближайшее время стоит ожидать отзыва электрокаров и в других странах мира. К счастью, до сих пор не известно ни об одном неприятном инциденте, связанном с данной неисправностью.

Владельцев в ближайшее время известят о потенциальной проблеме и в августе начнут приглашать в дилерский сервис на ремонт. При этом отгрузка заказанных ранее кроссоверов Audi e-tron и прием новых заказов продолжатся в прежнем режиме.


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Отзывы по теме
Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
тетя, это страховочный лебедочный линь, который не использовался.
вася
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
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Audi отзывает свежие электрокары e-tron
{{material_124813}}Пресс-служба Audi of America распространила официальное заявление. В опубликованном документе говорится, что компания серьезно относится к безопасности своих клиентов и качеству автомобилей, поэтому объявляет о добровольном отзыве. Сервисная акция затронет в Америке в общей сложности 1 664 электрических кроссовера e-tron, из которых 540 автомобилей уже переданы покупателям.Инженеры Audi выяснили, что вода может попасть в зарядный разъем и протечь далее, вызвав короткое замыкание и последующее возгорание блока аккумуляторов. Судя по всему, дефект носит системный характер, который не был выявлен на этапе тестирования. В ближайшее время стоит ожидать отзыва электрокаров и в других странах мира. К счастью, до сих пор не известно ни об одном неприятном инциденте, связанном с данной неисправностью.Владельцев в ближайшее время известят о потенциальной проблеме и в августе начнут приглашать в дилерский сервис на ремонт. При этом отгрузка заказанных ранее кроссоверов Audi e-tron и прием новых заказов продолжатся в прежнем режиме.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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