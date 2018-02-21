Audi отзывает в России почти 5 000 автомобилей
Российское представительство Audi объявило о начале сервисной кампании, затрагивающей 4 857 машин A4, A5, Q5, проданных в 2011 – 2016 годах. Причина – дефект климатической установки, который может вызвать возгорание автомобиля.
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Руководство Audi приняло решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического ...Читать далее
Ранее инженеры Audi выяснили, что при определенных обстоятельствах дополнительный нагревательный элемент климатической установки может выйти из строя. В редких случаях это может вызвать оплавление или возгорание. Отзывная кампания объявлена, чтобы исключить любую возможность негативного развития событий. Сотрудники дилерской СТО при малейших подозрениях заменят неисправный элемент.
В ноябре Audi уже отзывала 953 автомобиля A6, A7 и RS6, проданных в 2017 году. Причина заключалась в ошибке в программном обеспечении диагностического интерфейса. А в мае причиной отзыва 14 000 машин Audi стала неисправность в системе охлаждения двигателя.
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