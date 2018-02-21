21 февраля 2018, 12:20

Audi отзывает в России почти 5 000 автомобилей

Российское представительство Audi объявило о начале сервисной кампании, затрагивающей 4 857 машин A4, A5, Q5, проданных в 2011 – 2016 годах. Причина – дефект климатической установки, который может вызвать возгорание автомобиля.
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Руководство Audi приняло решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического ...
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Соответствующее объявление появилось на сайте Росстандарта. В ближайшее время Audi уведомит владельцев автомобилей, подпадающих под действие отзыва, о необходимости посетить дилерскую станцию техобслуживания. Специалисты сервиса осмотрят автомобиль и при необходимости устранят проблему. Все работы выполнят абсолютно бесплатно.

Ранее инженеры Audi выяснили, что при определенных обстоятельствах дополнительный нагревательный элемент климатической установки может выйти из строя. В редких случаях это может вызвать оплавление или возгорание. Отзывная кампания объявлена, чтобы исключить любую возможность негативного развития событий. Сотрудники дилерской СТО при малейших подозрениях заменят неисправный элемент. 

В ноябре Audi уже отзывала 953 автомобиля A6, A7 и RS6, проданных в 2017 году. Причина заключалась в ошибке в программном обеспечении диагностического интерфейса. А в мае причиной отзыва 14 000 машин Audi стала неисправность в системе охлаждения двигателя.
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Отзывы по теме
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
Арсений
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi отзывает в России почти 5 000 автомобилей
{{material_121680}}Соответствующее объявление появилось на сайте Росстандарта. В ближайшее время Audi уведомит владельцев автомобилей, подпадающих под действие отзыва, о необходимости посетить дилерскую станцию техобслуживания. Специалисты сервиса осмотрят автомобиль и при необходимости устранят проблему. Все работы выполнят абсолютно бесплатно.Ранее инженеры Audi выяснили, что при определенных обстоятельствах дополнительный нагревательный элемент климатической установки может выйти из строя. В редких случаях это может вызвать оплавление или возгорание. Отзывная кампания объявлена, чтобы исключить любую возможность негативного развития событий. Сотрудники дилерской СТО при малейших подозрениях заменят неисправный элемент. В ноябре Audi уже отзывала 953 автомобиля A6, A7 и RS6, проданных в 2017 году. Причина заключалась в ошибке в программном обеспечении диагностического интерфейса. А в мае причиной отзыва 14 000 машин Audi стала неисправность в системе охлаждения двигателя.
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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