Стало известно, почему на самом деле новый Audi A4 E-tron выйдет на год позже конкурентов от BMW и Mercedes

Audi отложила выпуск электрического A4 E-tron до 2029 года: журналисты раскрыли причину

Платформа SSP должна была лечь в основу будущих моделей Volkswagen, однако ее график уже сдвинулся. Audi перенесла старт производства A4 E-tron на 2029 год. В сегменте седан появится позже ряда конкурентов.

Платформа SSP должна была лечь в основу будущих моделей Volkswagen, однако ее график уже сдвинулся. Audi перенесла старт производства A4 E-tron на 2029 год. В сегменте седан появится позже ряда конкурентов.

Первые серийные автомобили на SSP предполагалось выпустить в 2026 году, но программа отстает от первоначального графика минимум на три года. На этом фоне Audi перенесла старт производства электрического седана A4 E-tron с конца 2028-го на 2029 год. Запуск намечали на заводе компании в Ингольштадте. Модель должна стать одной из первых в концерне на архитектуре SSP.

Сборку планировали наладить на заводе в Ингольштадте. После сдвига сроков модель появится на год позже соперников в сегменте среднеразмерных премиальных электромобилей. Среди прямых конкурентов называют BMW i3 нового поколения и электрический Mercedes-Benz C-класса; в этот ряд входит и Tesla Model 3.

Задержка связана с разработкой SSP концерна Volkswagen и техническими доработками самого седана. Платформу Scalable Systems Platform представили в 2021 году как общую основу для широкого спектра будущих моделей концерна. Постепенно она должна заменить MEB, PPE, MQB, MLB и MSB. По данным Autocar, Audi потребовала заметно переработать вариант SSP для седана. Инженеры стремятся сохранить характерную для A4 посадку и компоновку салона: раздельные зоны для ног пассажиров переднего и заднего рядов вместо полностью ровного пола. Из-за этого пришлось пересмотреть размещение батареи и высоковольтных компонентов под салоном.

Одна из причин отставания связана с проблемами подразделения Cariad, отвечающего за программное обеспечение. Ему не удалось вовремя создать единую операционную систему и электронную архитектуру. Но перенос A4 связан и с требованиями Audi к конструкции платформы и компоновке салона: на них понадобилось дополнительное время. Autocar также сообщает, что для модели планируют перейти с первоначально предусмотренной 12-вольтовой на 48-вольтовую бортовую систему. Отставание SSP затрагивает и другие будущие модели Volkswagen Group. Разработку электрического Golf девятого поколения на этой платформе ранее откладывали в том числе из-за ограничений по расходам. Для решения задачи концерн привлек американскую Rivian и использует китайскую архитектуру CEA.

В Европе параллельно обсуждают возможную привязку субсидий на электромобили к местной сборке. Этому вопросу посвящен разбор условий господдержки.