1 ноября 2017, 13:31

Audi поделилась подробностями о новом RS 3 Sportback

Немецкая компания Audi официально представила «заряженный» хэтчбек RS 3 Sportback. Модель относится к 2017 модельному году. Российским покупателям новинка станет доступна не раньше февраля 2018 года.
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По сравнению с предшественником, обновленный хэтчбек стал на 26 кг легче, что положительно сказалось на динамических характеристиках. При этом инженеры снабдили модель 3,2-литровым двигателем, выдающим 400 «лошадей», и двумя независимыми воздухозаборниками. Теперь новинка может развивать максимальную скорость 250 км/ч.

Создатели поработали над обновлением целого ряда элементов. Так, автомобиль может похвастаться иной радиаторной решеткой, новыми бамперами и головной оптикой. Изменения коснулись и рулевого управления - теперь водитель самостоятельно может настраивать чувствительность гидроусилителя руля.

В салоне хэтчбека появилась расширенная торпеда, на которой нашел место экран бортового компьютера. Он синхронизирован с современной мультимедийной системой. Также будущий владелец сможет пользоваться системой индивидуального обогрева сидений.

Стоимость новинки стартует с отметки 54 000 евро.

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| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
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| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
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Audi поделилась подробностями о новом RS 3 Sportback
{{material_121123}}По сравнению с предшественником, обновленный хэтчбек стал на 26 кг легче, что положительно сказалось на динамических характеристиках. При этом инженеры снабдили модель 3,2-литровым двигателем, выдающим 400 «лошадей», и двумя независимыми воздухозаборниками. Теперь новинка может развивать максимальную скорость 250 км/ч.Создатели поработали над обновлением целого ряда элементов. Так, автомобиль может похвастаться иной радиаторной решеткой, новыми бамперами и головной оптикой. Изменения коснулись и рулевого управления - теперь водитель самостоятельно может настраивать чувствительность гидроусилителя руля.В салоне хэтчбека появилась расширенная торпеда, на которой нашел место экран бортового компьютера. Он синхронизирован с современной мультимедийной системой. Также будущий владелец сможет пользоваться системой индивидуального обогрева сидений.Стоимость новинки стартует с отметки 54 000 евро.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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