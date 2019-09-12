12 сентября 2019, 16:27
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
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Фото: Audi
На Франкфуртском автосалоне Audi представила концептуальный внедорожник AI:Trail Quattro. Новинка выглядит, как футуристичный багги с электрической трансмиссией и системой автономного управления.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Автомобиль напоминает футуристичный четырехдверный багги. Габаритные размеры новинки: длина – 4,15 метра, ширина – 2,15 метра. Дорожный просвет составляет 340 миллиметров, а максимальная глубина преодолеваемого брода – более полуметра. Концепт-кар стоит на 22-дюймовых «катках», обутых во внедорожные покрышки.
Силовая установка состоит из четырех электромоторов, которые обеспечивают полный привод. Суммарная отдача агрегатов – 435 л.с. и 1000 Нм пикового крутящего момента. Масса автомобиля – 1750 килограммов, что вполне неплохо, учитывая большую литий-ионную батарею, которая обеспечивает дальность хода до 500 километров даже по легкому бездорожью. По мере ухудшения дорог потребление энергии возрастает. Но и в самом тяжелом случае прототип сможет проехать до 250 километров без подзарядки (по современному циклу WLTP).
Концептуальный Audi AI:Trail Quattro оснащен системой автономного вождения. На дорогах общего пользования автопилот соответствует 4 уровню по международной классификации, а на бездорожье – только 3 уровню. Подобный автопилот предполагает, что в определенных ситуациях водитель должен будет брать управление на себя, поэтому руль и педали в салоне все-таки оставили.
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