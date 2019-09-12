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12 сентября 2019, 16:27

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

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Фото: Audi
На Франкфуртском автосалоне Audi представила концептуальный внедорожник AI:Trail Quattro. Новинка выглядит, как футуристичный багги с электрической трансмиссией и системой автономного управления.
Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников

Фото: Audi

Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
Audi показала будущее беспилотных внедорожников
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AI:Trail Quattro присоединился к семейству представленных ранее концепт-каров Audi, став четвертым после роскошного седана AI:Con, электрического суперкара PB18 и городского хэтчбека AI:Me. Новая модель сочетает в себе серьезные внедорожные возможности с системой автопилота.

Автомобиль напоминает футуристичный четырехдверный багги. Габаритные размеры новинки: длина – 4,15 метра, ширина – 2,15 метра. Дорожный просвет составляет 340 миллиметров, а максимальная глубина преодолеваемого брода – более полуметра. Концепт-кар стоит на 22-дюймовых «катках», обутых во внедорожные покрышки. 

Силовая установка состоит из четырех электромоторов, которые обеспечивают полный привод. Суммарная отдача агрегатов – 435 л.с. и 1000 Нм пикового крутящего момента. Масса автомобиля – 1750 килограммов, что вполне неплохо, учитывая большую литий-ионную батарею, которая обеспечивает дальность хода до 500 километров даже по легкому бездорожью. По мере ухудшения дорог потребление энергии возрастает. Но и в самом тяжелом случае прототип сможет проехать до 250 километров без подзарядки (по современному циклу WLTP).

Концептуальный Audi AI:Trail Quattro оснащен системой автономного вождения. На дорогах общего пользования автопилот соответствует 4 уровню по международной классификации, а на бездорожье – только 3 уровню. Подобный автопилот предполагает, что в определенных ситуациях водитель должен будет брать управление на себя, поэтому руль и педали в салоне все-таки оставили.

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Audi показала будущее беспилотных внедорожников
{{material_127469}}AI:Trail Quattro присоединился к семейству представленных ранее концепт-каров Audi, став четвертым после роскошного седана AI:Con, электрического суперкара PB18 и городского хэтчбека AI:Me. Новая модель сочетает в себе серьезные внедорожные возможности с системой автопилота.Автомобиль напоминает футуристичный четырехдверный багги. Габаритные размеры новинки: длина – 4,15 метра, ширина – 2,15 метра. Дорожный просвет составляет 340 миллиметров, а максимальная глубина преодолеваемого брода – более полуметра. Концепт-кар стоит на 22-дюймовых «катках», обутых во внедорожные покрышки. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, которые обеспечивают полный привод. Суммарная отдача агрегатов – 435 л.с. и 1000 Нм пикового крутящего момента. Масса автомобиля – 1750 килограммов, что вполне неплохо, учитывая большую литий-ионную батарею, которая обеспечивает дальность хода до 500 километров даже по легкому бездорожью. По мере ухудшения дорог потребление энергии возрастает. Но и в самом тяжелом случае прототип сможет проехать до 250 километров без подзарядки (по современному циклу WLTP).Концептуальный Audi AI:Trail Quattro оснащен системой автономного вождения. На дорогах общего пользования автопилот соответствует 4 уровню по международной классификации, а на бездорожье – только 3 уровню. Подобный автопилот предполагает, что в определенных ситуациях водитель должен будет брать управление на себя, поэтому руль и педали в салоне все-таки оставили.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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