Новый концепт Audi GT50: возвращение легендарного турбомотора или просто эффектный шоу-кар?

Audi показала концепт GT50 с турбомотором, вдохновленным 80-ми и пятицилиндровой классикой

Audi отмечает 50-летие своего пятицилиндрового двигателя необычным концептом. Автомобиль создан молодыми инженерами и отсылает к эпохе 80-х. Внешний вид вызывает ностальгию и вопросы о будущем модели. Станет ли GT50 серийным - интрига сохраняется.

Компания Audi решила необычно отметить юбилей своего знаменитого пятицилиндрового двигателя. В честь 50-летия этого мотора немецкий бренд китайского концепт-кара, который как бы перенесся из эпохи 80-х. Над проектом работали молодые специалисты из Неккарзульма, и результат их труда получился по-настоящему ярким и запоминающимся.

Внешний вид концепта GT50 сразу вызывает ассоциации с культовыми моделями прошлого. Острые линии, характерные пропорции и детали, представляющие собой золотое ралли, делают автомобиль настоящим приветствием из прошлого. При этом инженеры не ограничивались только ретро-стилистикой: под капотом скрывается современная версия пятицилиндрового турбомотора, который стал визитной карточкой Audi еще в конце прошлого века.

Как сообщает autoevolution, концепт GT50 не только отсылает к классическим моделям, но и к автомобилям, которые могут выглядеть в будущем как автомобили марки. Внутри – минимализм и современные технологии, а снаружи – дух 80-х, который так ценят. Автомобиль получился не просто эффектным шоу-каром, а настоящим символом преемственности человечества.

Пока неизвестно, планирует ли Audi запустить GT50 в серийное производство. Однако реакция общественности на концепцию оказалась настолько бурной, что многие эксперты уже обсуждают возможные перспективы внедрения аналогичных моделей на дорогах.

Пятицилиндровый турбомотор Audi — это не только часть инженерного наследия, но и важный элемент имиджа бренда. Концепт GT50 еще раз доказывает, что классика может быть актуальной и сегодня, если подойти к ней с уважением и творческим взглядом. Остается только подождать, решится ли компания подарить этому автомобилю жизнь вне выставочных стендов.