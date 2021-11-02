Audi показала обновленный флагманский седан: еще больше комфорта и спорт-пакет
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Изменилась «начинка» фар и фонарей. В передних матричных фарах встроены подвижные микрозеркала (по 1,3 млн в каждой фаре), которые мгновенно могут менять конфигурацию, лучше направляя световой пучок или рисуя прямо на дороге навигационные подсказки. Задние фонари изготовлены из усовершенствованных светодиодов. Если на дороге к Audi A8 приближается сзади другой автомобиль на расстояние менее двух метров, автоматически загораются все секции задних фонарей для лучшей видимости.
В салоне визуально мало что изменилось. Седан получил медиасистему нового поколения MIB3 с расширенным функционалом, а задним пассажирам предложили новые 10,1-дюймовые экраны стандарта Full HD и матричные плафоны освещения. Появились новые варианты отделки, например, со вставками из микрофибры на дверных панелях.
В моторной гамме тоже без особых изменений. Седан по-прежнему предлагается на выбор с бензиновыми моторами объемом 3,0 литра (340 л.с.) и 4,0 литра (460 л.с.), а также с дизельным 3.0 V6 (286 л.с.). Лишь мощность гибридной версии Audi A8 60 TFSI e возросла с 449 до 462 сил.
Впервые с 1994 года, когда Audi A8 вышла на рынок, у нее появился полноценный «спортивный» стайлинг-пакет S Line, который привносит в облик респектабельного седана некоторые элементы спортивного дизайна, заимствованные у «заряженной» версии S8.
Audi S8 также обновили, и набор изменений соответствует «базовому» седану: более широкая решетка радиатора с сотовой структурой, изменившаяся форма передних фар с новой «начинкой» и обновленная медиасистема. Мотор остался прежним – 4,0-литровый V8 TFSI мощностью 571 сил. С ним седан может разогнаться до «сотни» за 3,8 секунды. Все версии флагмана Audi имеют восьмиступенчатый «автомат», постоянный полный привод quattro и 48-вольтовый стартер-генератор.
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