Audi показала потрясающий автомобиль будущего
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Дизайн разрабатывали специалисты студии Audi в Малибу, которые черпали вдохновение в классическом родстере Horch 853 1930-х годов. Можно предположить, что со временем многие элементы дизайна автомобиля, такие как решетка радиатора с подсветкой и рубленные изгибы кузова, будут адаптированы для будущих серийных автомобилей Audi. Разработка масштабируемого шасси потребует значительно больше времени.
Концепт Skysphere оснастили одним электромотором, расположенным на задней оси и выдающим 632 л.с. (750 Нм). Разгон с места до «сотни» занимает 4 секунды. Батарея емкостью не менее 80 кВт-ч расположена за салоном, а дополнительные модули можно установить в центральный туннель между сиденьями, что увеличивает запас хода минимум до 500 километров.
Skysphere оснастили последней версией трехкамерной адаптивной пневматической подвески Audi на двойных поперечных рычагах спереди и сзади, которая может опустить автомобиль на 10 мм и менять характеристики управляемости. Как и следовало ожидать от концепт-кара с автопилотом 4 уровня, салон может трансформироваться в цифровую гостиную: колеса и педали убираются, а информационно-развлекательный экран шириной почти 1,5 метра покрывает всю приборную панель. Пассажиры могут пользоваться интернетом, участвовать в видеоконференциях и смотреть фильмы.
Компания Audi пообещала представить еще два концептуальных автомобиля. Лимузин Grandsphere появится до конца 2021 года, а хэтчбек Urbansphere покажут только в следующем году.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 5 500 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 2 935 000 РVolvo XC90 2018 в Москве
- 330 000 РIveco Daily 2014 в Москве
- 7 599 000 РMercedes S-класс AMG 2018 в Москве
- 7 750 000 РGMC Sierra 2021 в Москве
- 1 470 000 РBMW 3 серия 2013 в Москве
- 4 489 807 РPorsche Macan S 2016 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Priora 2014 в Москве
- 1 630 000 РAudi A8 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий