Audi показала принципиально новую модель
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Премиальный минивэн ориентирован, в первую очередь, на китайский рынок, где подобные автомобили очень популярны. Его премьера должна была состояться на автосалоне в Пекине. Из-за обострения эпидемиологической обстановки выставку отложили, а в Audi решили провести онлайн-презентацию.
Urbansphere может похвастаться самым просторным салоном из всех моделей Audi, однако в нем всего четыре места. Скоротать время в городских пробках помогут многочисленные сервисы и приложения, включая VR-очки, спрятанные в подлокотниках, и большой OLED-экран на крыше. Система автопилота облегчить передвижения на большие расстояния. Руль, педали и приборная панель при движении в автономном режиме убираются. Кроме того, электрокар умеет самостоятельно искать место для парковки, или, например, заряжаться.
Пока у компании нет определенных планов на то, чтобы запустить концептуальный Audi urbansphere в серийное производство. Как и два его «брата», он призван лишь продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться дизайнерская мысль немецкого бренда.
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