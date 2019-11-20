20 ноября 2019, 11:36
Audi показала серийный e-tron Sportback
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Фото: Audi
Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе купеобразную версию электрического кроссовера Audi e-tron, которая по традиции получила приставку Sportback. Новинка практически идентична базовой модели и отличается от нее только ниспадающей линией крыши.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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С другой стороны, более обтекаемый кузов улучшил аэродинамику и дальность хода без подзарядки. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,28 до 0,25, что позволило рассчитывать на дополнительные 10 километров. Покупателям предложат на выбор две версии. Базовая e-tron Sportback 50 quattro оснащается двумя электромоторами мощностью 313 л.с. (540 Нм). Емкости аккумуляторов (71 кВт-ч) должно хватить на 347 километров (WLTP). Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Версия e-tron Sportback 55 quattro получила 408-сильную установку (664 Нм) и батарею на 95 кВт-ч. Разгон до первой «сотни» занимает 5,7 секунды. Максимальная скорость – 200 км/ч. Запас хода – 446 километров.
Оснащение Audi e-tron и e-tron Sportback идентично. Оба получили пневмоподвеску в базе и 19-дюймовые колесные диски. В качестве опции можно заказать матричные фары и камеры вместо зеркал заднего вида. Единственное отличие – для купеобразной версии предлагаются колесные диски до 22 дюймов. Стандартный e-tron может рассчитывать максимум на 21 дюйм. В продажу Audi e-tron Sportback поступит весной 2020 года. Европейские цены будут начинаться от 71,4 тыс. евро.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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