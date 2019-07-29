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29 июля 2019, 08:18

Audi пополнит линейку кроссоверов RS-версиями

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Компания Audi планирует в течение ближайшего года выпустить сразу несколько «заряженных» кроссоверов со значком «RS», которые составят конкуренцию аналогичным моделям BMW M и Mercedes-AMG. Первым из них станет Audi RS Q8.
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
Audi пополнит линейку кроссоверов RS версиями
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Глава подразделения Audi Sport Оливер Хоффманн рассказал о планах по расширению модельного ряда. По его словам, SUV-сегмент сейчас демонстрирует наибольший рост и клиенты неоднократно интересовались, появятся ли в модельном ряду Audi мощные кроссоверы. Аналогичные модели от BMW M и Mercedes-AMG пользуются стабильным спросом. Поэтому решено было выпустить RS-версии практически для всех ныне существующих моделей SUV-линейки Audi – от Audi Q3 и выше.

Первым в продаже должен появиться флагманский Audi RS Q8. Испытания мощного кроссовера начались еще зимой. А на днях он попал в объективы фотошпионов во время тестов на Нюрбургринге. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. В ее состав входит бензиновый 4,0-литровый битурбо мотор, электродвигатель и литий-ионная батарея емкостью 14 кВт-ч. Суммарная отдача установки достигает 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Кроме того, уже в этом году Audi может представить еще один «заряженный» кроссовер – Audi RS Q3 Sportback. Публичная премьера может состояться в сентябре на автосалоне во Франкфурте. По предварительной информации, кроссовер оснастят мотором от RS3 Sportback, а именно – 2,5-литровым агрегатом мощностью 400 л.с. Двигатель будет работать в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro. Полностью замаскированный автомобиль ярко-зеленого цвета Lime Green, который проступает в колесных арках, уже вывели на дорожные тесты.


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Audi пополнит линейку кроссоверов RS-версиями
{{material_127045}}Глава подразделения Audi Sport Оливер Хоффманн рассказал о планах по расширению модельного ряда. По его словам, SUV-сегмент сейчас демонстрирует наибольший рост и клиенты неоднократно интересовались, появятся ли в модельном ряду Audi мощные кроссоверы. Аналогичные модели от BMW M и Mercedes-AMG пользуются стабильным спросом. Поэтому решено было выпустить RS-версии практически для всех ныне существующих моделей SUV-линейки Audi – от Audi Q3 и выше.Первым в продаже должен появиться флагманский Audi RS Q8. Испытания мощного кроссовера начались еще зимой. А на днях он попал в объективы фотошпионов во время тестов на Нюрбургринге. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. В ее состав входит бензиновый 4,0-литровый битурбо мотор, электродвигатель и литий-ионная батарея емкостью 14 кВт-ч. Суммарная отдача установки достигает 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.Кроме того, уже в этом году Audi может представить еще один «заряженный» кроссовер – Audi RS Q3 Sportback. Публичная премьера может состояться в сентябре на автосалоне во Франкфурте. По предварительной информации, кроссовер оснастят мотором от RS3 Sportback, а именно – 2,5-литровым агрегатом мощностью 400 л.с. Двигатель будет работать в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro. Полностью замаскированный автомобиль ярко-зеленого цвета Lime Green, который проступает в колесных арках, уже вывели на дорожные тесты.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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