29 июля 2019, 08:18
Audi пополнит линейку кроссоверов RS-версиями
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Компания Audi планирует в течение ближайшего года выпустить сразу несколько «заряженных» кроссоверов со значком «RS», которые составят конкуренцию аналогичным моделям BMW M и Mercedes-AMG. Первым из них станет Audi RS Q8.
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Первым в продаже должен появиться флагманский Audi RS Q8. Испытания мощного кроссовера начались еще зимой. А на днях он попал в объективы фотошпионов во время тестов на Нюрбургринге. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. В ее состав входит бензиновый 4,0-литровый битурбо мотор, электродвигатель и литий-ионная батарея емкостью 14 кВт-ч. Суммарная отдача установки достигает 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
Кроме того, уже в этом году Audi может представить еще один «заряженный» кроссовер – Audi RS Q3 Sportback. Публичная премьера может состояться в сентябре на автосалоне во Франкфурте. По предварительной информации, кроссовер оснастят мотором от RS3 Sportback, а именно – 2,5-литровым агрегатом мощностью 400 л.с. Двигатель будет работать в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro. Полностью замаскированный автомобиль ярко-зеленого цвета Lime Green, который проступает в колесных арках, уже вывели на дорожные тесты.
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