8 ноября 2017, 19:08

Audi построит завод по производству синтетического дизеля

Audi совместно с компанией Ineratec, выпускающей химические реакторы, и энергетической компанией Energiedienst AG построит предприятие, на котором будет выпускаться синтетический дизель. Пилотный проект запустят в Лауфенбурге, Швейцария.
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По предварительным данным, завод начнет свою работу уже в следующем году. Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 400 тыс. литров топлива под брендом «e-diesel».

Получить современное топливо можно будет с помощью электролиза воды и химической реакции водорода с диоксидом углерода (CO2), полученным из атмосферы или биогенных газов. Финальным этапом станет разделение углеводородных соединений на синтетическое дизельное топливо и воски.

Как считают в Audi, e-diesel будет более эффективным, чем обычное «тяжелое топливо». При этом автомобили, работающие на нем, практически не будут выделять вредных веществ в атмосферу. По такому же принципу компания намерена в дальнейшем выпускать и синтетический бензин.

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Audi построит завод по производству синтетического дизеля
{{material_120950}} По предварительным данным, завод начнет свою работу уже в следующем году. Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 400 тыс. литров топлива под брендом «e-diesel».Получить современное топливо можно будет с помощью электролиза воды и химической реакции водорода с диоксидом углерода (CO2), полученным из атмосферы или биогенных газов. Финальным этапом станет разделение углеводородных соединений на синтетическое дизельное топливо и воски.Как считают в Audi, e-diesel будет более эффективным, чем обычное «тяжелое топливо». При этом автомобили, работающие на нем, практически не будут выделять вредных веществ в атмосферу. По такому же принципу компания намерена в дальнейшем выпускать и синтетический бензин.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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