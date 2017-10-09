Audi протестировала болид для Формулы-Е
Несмотря на жару, в ходе 3-дневных тестов все 4 автомобиля e-tron FE04 смогли пройти в общей сложности 474 круга по 3-километровой трассе Circuit Ricardo Tomo в окрестностях Валенсии. Пройденная дистанция составила 1466 км, что сопоставимо с суммарной дистанцией всех гонок сезона Формула-E. Оба гонщика Audi регулярно показывали лучшие результаты в группе пилотов, хотя наилучшее время не являлось приоритетной задачей: тестирование с максимальной квалификационной мощностью 200 кВт было разрешено только дважды в день для каждого автомобиля. Помимо этого, конфигурация трассы в дни тестов была изменена путем добавления второй шиканы на прямой старта-финиша.
С настоящего момента и до первых официальных гонок в Гонконге, которые пройдут 2-3 декабря, тесты в Формула-E запрещены. Гоночные болиды Audi будут полностью разобраны и собраны снова на базе команды в Кемптене. В середине ноября их отправят самолетом из Англии в Гонконг.
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