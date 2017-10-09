9 октября 2017, 18:00

Audi протестировала болид для Формулы-Е

Audi испытала электрический болид e-tron FE04 на официальных предсезонных тестах гоночной серии электромобилей Формула-E. Со 2 по 5 октября команде Audi Sport ABT Schaeffler удалось совершить наибольшее число тестовых кругов среди 10 коллективов, принимавших участие в сессии.
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  Audi протестировала болид для Формулы-Е Audi Audi протестировала болид для Формулы-Е Audi Audi протестировала болид для Формулы-Е Audi Audi протестировала болид для Формулы-Е
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Новый заводской пилот Audi Даниэль Абт и действующий чемпион серии Лукас ди Грасси выполнили обширную тестовую программу для 4 гоночных электромобилей команды в условиях высокой температуры. Основными задачами программы были моделирование хода гонок и оптимизация управления энергопотреблением нового мотор-генераторного модуля (MGU), конфигурация которого имеет только одну передачу для движения вперед.

Несмотря на жару, в ходе 3-дневных тестов все 4 автомобиля e-tron FE04 смогли пройти в общей сложности 474 круга по 3-километровой трассе Circuit Ricardo Tomo в окрестностях Валенсии. Пройденная дистанция составила 1466 км, что сопоставимо с суммарной дистанцией всех гонок сезона Формула-E. Оба гонщика Audi регулярно показывали лучшие результаты в группе пилотов, хотя наилучшее время не являлось приоритетной задачей: тестирование с максимальной квалификационной мощностью 200 кВт было разрешено только дважды в день для каждого автомобиля. Помимо этого, конфигурация трассы в дни тестов была изменена путем добавления второй шиканы на прямой старта-финиша.

С настоящего момента и до первых официальных гонок в Гонконге, которые пройдут 2-3 декабря, тесты в Формула-E запрещены. Гоночные болиды Audi будут полностью разобраны и собраны снова на базе команды в Кемптене. В середине ноября их отправят самолетом из Англии в Гонконг.

Дизайн и тюнинг Ауди

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Medichi77
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| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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Audi протестировала болид для Формулы-Е
{{material_120950}}Новый заводской пилот Audi Даниэль Абт и действующий чемпион серии Лукас ди Грасси выполнили обширную тестовую программу для 4 гоночных электромобилей команды в условиях высокой температуры. Основными задачами программы были моделирование хода гонок и оптимизация управления энергопотреблением нового мотор-генераторного модуля (MGU), конфигурация которого имеет только одну передачу для движения вперед.Несмотря на жару, в ходе 3-дневных тестов все 4 автомобиля e-tron FE04 смогли пройти в общей сложности 474 круга по 3-километровой трассе Circuit Ricardo Tomo в окрестностях Валенсии. Пройденная дистанция составила 1466 км, что сопоставимо с суммарной дистанцией всех гонок сезона Формула-E. Оба гонщика Audi регулярно показывали лучшие результаты в группе пилотов, хотя наилучшее время не являлось приоритетной задачей: тестирование с максимальной квалификационной мощностью 200 кВт было разрешено только дважды в день для каждого автомобиля. Помимо этого, конфигурация трассы в дни тестов была изменена путем добавления второй шиканы на прямой старта-финиша.С настоящего момента и до первых официальных гонок в Гонконге, которые пройдут 2-3 декабря, тесты в Формула-E запрещены. Гоночные болиды Audi будут полностью разобраны и собраны снова на базе команды в Кемптене. В середине ноября их отправят самолетом из Англии в Гонконг.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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