Гибридный двигатель Audi V6 TDI теперь способен работать на биотопливе – как это возможно

27 ноября 2025, 22:47
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi удивила новым дизельным V6 для Q5 и A6. Мотор работает на биотопливе из отходов. В конструкции применены гибридные технологии. Производитель обещает заметное снижение выбросов. Подробности о новинке – в нашем материале.
В эпоху, когда электромобили все активнее вытесняют традиционные двигатели, немецкий автопроизводитель Audi решил не сдаваться и сделал ставку на развитие дизельных технологий. Компания представила свежую версию своего знаменитого трехлитрового V6 TDI, который теперь не только стал частью гибридной системы, но и способен работать на топливе из переработанных растительных масел, включая обычное кулинарное масло.
В основе новинки лежит хорошо знакомый шестицилиндровый дизель, но теперь он интегрирован с тремя электрическими компонентами: генератором, стартер-генератором с ременным приводом и аккумулятором на литий-железо-фосфатной основе. Впервые в истории марки в конструкции появился электрический компрессор, который помогает добиться баланса между динамикой и экономичностью.
Сам по себе двигатель развивает 295 л.с. и 580 Нм крутящего момента, а гибридная система добавляет еще 24 л.с. и 230 Нм, что особенно заметно при старте и обгоне. При замедлении часть энергии возвращается в батарею – до 25 кВт. В результате суммарная отдача нового агрегата превосходит показатели прежних спортивных моделей S4, S6 и SQ5.
Благодаря доработкам улучшилась и динамика: автомобиль быстрее разгоняется с места, а электрический компрессор помогает турбине работать эффективнее, устраняя задержки и обеспечивая высокий крутящий момент даже на низких оборотах. Это положительно сказывается на расходе топлива.
Особое внимание инженеры уделили экологичности. Теперь мотор может работать не только на обычном дизеле, но и на гидроочищенном растительном масле (HVO), получаемом из отходов, в том числе использованного масла с кухонь. Такой подход позволяет снизить выбросы CO2 на 70–95% по сравнению с традиционным топливом.
Новый двигатель уже доступен для Audi Q5 и A6 с фирменным полным приводом quattro. Новые автомобили, сходящие с конвейеров в Ингольштадте и Неккарзульме, заправляются HVO прямо на заводе. Стоимость моделей зависит от комплектации и региона, но уже сейчас можно оформить заказ на эти версии.
