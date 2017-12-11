11 декабря 2017, 09:06

Audi представила секретный испытательный стенд

В рамках проходящей во Флориде (США) выставки Design Miami 2017 немецкий автопроизводитель продемонстрировала копию секретной испытательной платы Audi Motherboard.
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  Audi представила секретный испытательный стенд Audi A8 Audi представила секретный испытательный стенд
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фото
  
Посетителям и гостям выставки была представлена реплика новейшей материнской платы, предназначенной для тестирования комплектующих моделей Audi будущих поколений. Характерно, что испытания проходят на различных стадиях производства, что в полной мере иллюстрирует кропотливый подход немецкого бренда к производству авто. 

В систему входят три блока управления, при помощи которых проверяется совместимость программного и аппаратного обеспечения, после чего автомобиль отправляется в серийное производство или же возвращается на доработку, пока не будет найдено оптимальное сочетание. 

Новейшая плата Audi Motherboard дебютировала при сборке премиального седана Audi A8 2018 модельного года (на нижнем фото и видео). По словам представителей компании, это чуть ли не первый серийный автомобиль в мире, оснащённый настолько продвинутыми системами автопилотируемого движения. Модель способна преодолевать сложности на дорогах общественного пользования в условиях самого плотного трафика.
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Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
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Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
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Audi представила секретный испытательный стенд
Посетителям и гостям выставки была представлена реплика новейшей материнской платы, предназначенной для тестирования комплектующих моделей Audi будущих поколений. Характерно, что испытания проходят на различных стадиях производства, что в полной мере иллюстрирует кропотливый подход немецкого бренда к производству авто. В систему входят три блока управления, при помощи которых проверяется совместимость программного и аппаратного обеспечения, после чего автомобиль отправляется в серийное производство или же возвращается на доработку, пока не будет найдено оптимальное сочетание. Новейшая плата Audi Motherboard дебютировала при сборке премиального седана Audi A8 2018 модельного года (на нижнем фото и видео). По словам представителей компании, это чуть ли не первый серийный автомобиль в мире, оснащённый настолько продвинутыми системами автопилотируемого движения. Модель способна преодолевать сложности на дорогах общественного пользования в условиях самого плотного трафика.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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