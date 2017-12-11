11 декабря 2017, 09:06
Audi представила секретный испытательный стенд
В рамках проходящей во Флориде (США) выставки Design Miami 2017 немецкий автопроизводитель продемонстрировала копию секретной испытательной платы Audi Motherboard.
Посетителям и гостям выставки была представлена реплика новейшей материнской платы, предназначенной для тестирования комплектующих моделей Audi будущих поколений. Характерно, что испытания проходят на различных стадиях производства, что в полной мере иллюстрирует кропотливый подход немецкого бренда к производству авто.
В систему входят три блока управления, при помощи которых проверяется совместимость программного и аппаратного обеспечения, после чего автомобиль отправляется в серийное производство или же возвращается на доработку, пока не будет найдено оптимальное сочетание.
Новейшая плата Audi Motherboard дебютировала при сборке премиального седана Audi A8 2018 модельного года (на нижнем фото и видео). По словам представителей компании, это чуть ли не первый серийный автомобиль в мире, оснащённый настолько продвинутыми системами автопилотируемого движения. Модель способна преодолевать сложности на дорогах общественного пользования в условиях самого плотного трафика.
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Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
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