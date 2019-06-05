5 июня 2019, 09:27

Audi представила новый A6 Allroad Quattro

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Семейство Audi A6 сменило поколение в 2018 году. Появление нового вседорожного универсала A6 Allroad Quattro оставалось лишь вопросом времени. На этот раз автомобиль помимо стандартной версии получит особую «20 лет Allroad», посвященную первому выпуску Allroad-модели в 1999 году.
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
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Как обычно, Audi A6 Allroad Quattro отличается от стандартного универсала специально настроенной адаптивной пневмоподвеской и увеличенным на 45 мм дорожным просветом. При этом клиренс автомобиля изменяется в зависимости от скорости движения. При движении на 30 км/ч кузов поднимается на максимальные 45 мм. Система распределения тормозных усилий помогает стабилизировать автомобиль, например, при спуске по скользким склонам. Во внедорожном режиме на скоростях до 80 км/ч клиренс можно увеличить на 30 мм. А при движении на скоростях свыше 120 км/ч дорожный просвет, напротив, снижается на 15 мм. 

Внешние отличия Allroad Quattro от стандартного универсала Audi A6 сводятся к защитному пластиковому обвесу по периметру кузова, рейлингам на крыше и особой радиаторной решетке. Юбилейную версию «20 лет Allroad» можно будет узнать по колесным дискам особого дизайна и черному декору, заменившему в экстерьере все хромированные элементы.

Под капотом нового Audi A6 Allroad Quattro трудится 3,0-литровый турбодизель TDI, доступный в трех вариантах мощности: 231 л.с. (500 Нм), 286 л.с. (620 Нм) и 349 л.с. (700 Нм). Агрегат дополнен гибридной надстройкой по технологии mild hybrid и работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Tiptronic. Топовый 349-сильный универсал способен разгонятся с места до 100 км/ч за 5,2 секунды. Продажи в Европе начинаются в июне 2019 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A6 Allroad quattro
можно ставить на алроуда разную резину
игорь
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Денис
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Audi представила новый A6 Allroad Quattro
{{material_122657}}Как обычно, Audi A6 Allroad Quattro отличается от стандартного универсала специально настроенной адаптивной пневмоподвеской и увеличенным на 45 мм дорожным просветом. При этом клиренс автомобиля изменяется в зависимости от скорости движения. При движении на 30 км/ч кузов поднимается на максимальные 45 мм. Система распределения тормозных усилий помогает стабилизировать автомобиль, например, при спуске по скользким склонам. Во внедорожном режиме на скоростях до 80 км/ч клиренс можно увеличить на 30 мм. А при движении на скоростях свыше 120 км/ч дорожный просвет, напротив, снижается на 15 мм. Внешние отличия Allroad Quattro от стандартного универсала Audi A6 сводятся к защитному пластиковому обвесу по периметру кузова, рейлингам на крыше и особой радиаторной решетке. Юбилейную версию «20 лет Allroad» можно будет узнать по колесным дискам особого дизайна и черному декору, заменившему в экстерьере все хромированные элементы.Под капотом нового Audi A6 Allroad Quattro трудится 3,0-литровый турбодизель TDI, доступный в трех вариантах мощности: 231 л.с. (500 Нм), 286 л.с. (620 Нм) и 349 л.с. (700 Нм). Агрегат дополнен гибридной надстройкой по технологии mild hybrid и работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Tiptronic. Топовый 349-сильный универсал способен разгонятся с места до 100 км/ч за 5,2 секунды. Продажи в Европе начинаются в июне 2019 года.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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