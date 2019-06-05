5 июня 2019, 09:27
Audi представила новый A6 Allroad Quattro
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Семейство Audi A6 сменило поколение в 2018 году. Появление нового вседорожного универсала A6 Allroad Quattro оставалось лишь вопросом времени. На этот раз автомобиль помимо стандартной версии получит особую «20 лет Allroad», посвященную первому выпуску Allroad-модели в 1999 году.
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Внешние отличия Allroad Quattro от стандартного универсала Audi A6 сводятся к защитному пластиковому обвесу по периметру кузова, рейлингам на крыше и особой радиаторной решетке. Юбилейную версию «20 лет Allroad» можно будет узнать по колесным дискам особого дизайна и черному декору, заменившему в экстерьере все хромированные элементы.
Под капотом нового Audi A6 Allroad Quattro трудится 3,0-литровый турбодизель TDI, доступный в трех вариантах мощности: 231 л.с. (500 Нм), 286 л.с. (620 Нм) и 349 л.с. (700 Нм). Агрегат дополнен гибридной надстройкой по технологии mild hybrid и работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Tiptronic. Топовый 349-сильный универсал способен разгонятся с места до 100 км/ч за 5,2 секунды. Продажи в Европе начинаются в июне 2019 года.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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