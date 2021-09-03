Audi представила новый флагманский седан
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Габаритная длина Audi Grandsphere достигает 5,35 метра. Ставку сделали на комфортабельный просторный салон, мощность в сочетании с солидным запасом хода и, конечно, автономное вождение. Концепт получил автопилот четвертого уровня (из пяти возможных), а значит, автомобиль сможет справиться практически с любой дорожной ситуацией без вмешательства водителя.
В отделке салона преобладают натуральные материалы: дерево, шерсть, металл. Между передними креслами установлен горшок с комнатным растением. Еще одна особенность – полное отсутствие сенсорных экранов. Им на смену пришли проекционные, которые появляются на деревянных панелях.
Audi Grandsphere получил два электромотора мощностью 721 л.с. (960 Нм). Тяговая батарея емкостью 120 кВт-ч обеспечивает запас хода до 750 км. За 10 минут можно восполнить заряд батарей на дополнительные 300 километров. Время разгона от нуля до «сотни» составляет чуть более 4 секунд.
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