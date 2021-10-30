Audi представила свой самый роскошный седан: он будет конкурировать с Mercedes-Maybach (фото)
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Audi A8 L Horch получил 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, напоминающие по стилю колеса Mercedes-Maybach, радиаторную решетку с выраженными вертикальными ламелями, матричную оптику, кожаную обивку салона с отделкой из натурального дерева и алюминия, сидения с функцией вентиляции и массажа, а также премиальную аудиосистему Bang & Olufsen 3D. Кроме того, специально для A8 L Horch разработали особую зеленую эмаль.
Публике новый Audi A8 L Horch покажут 19 ноября 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу. Вслед за этим стартуют продажи в Китае. Не исключено, что позднее роскошный седан появится в США, Европе и России, но тогда, можно не сомневаться, покупателям предложат и версию с топовым мотором W12.
Напомним, немецкий инженер Аугуст Хорьх основал автомобильную компанию Horch, которая просуществовала с 1904 по 1942 годы. В 1930-х годах Horch вместе тремя другими компаниями, Audi, DKW и Wanderer, входила в Auto Union AG. Логотипом объединенного автоконцерна стали легендарные четыре кольца, которые символизировали союз четырех марок. В те времена под брендом Horch выпускались автомобили премиум-класса, оснащенные мощными восьмицилиндровыми моторами.
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