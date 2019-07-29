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29 июля 2019, 15:55

Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1

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Компания Audi подготовила для A1 Sportback новую модификацию. Вседорожный хэтчбек Audi A1 CityCarver отличается обвесом из неокрашенного пластика, увеличенным дорожным просветом и большими колесами.
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
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По словам представителей Audi, новый Audi A1 CityCarver одинаково уверенно чувствует себя в городе, на шоссе и на проселочных дорогах, а также «на слегка пересеченной местности». Автомобиль оснастили приподнятой на 35 мм подвеской и колесами увеличенного размера (от 16 до 18 дюймов), которые добавляют еще несколько миллиметров «жизни» под днищем.

Внешние отличия по традиции сводятся к контрастным накладкам на бамперы, колесные арки и пороги. Широкая радиаторная решетка с замаскированной центральной полосой отсылает ко внедорожной линейке Q. Цветовая палитра состоит из 9 оттенков с двумя контрастными вариантами крыши. В салоне появились яркие акценты мятно-зеленого, медного, ярко-оранжевого или серебристо-серого цветов. 

Данные о силовой установке пока не раскрываются. По всей видимости, Audi A1 CityCarver получит 1,4-литровую «турбочетверку» от A1 Sportback мощностью 200 л.с. Европейские дилеры начнут принимать заказы в августе 2019 года. Первым покупателям предложат ограниченный тираж стартовой версии Edition One. Поставки запланированы на осень. Информация о ценах появится чуть позже. В России модельный ряд Audi начинается с седанов и хэтчбеков А3.


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Отзывы по теме
Форум Audi A1
красивый красненкий
виталий
Audi A1 – клубный и невероятно «злой»
Кстати....А кто у нас при массе всего 1390 кг имеет 503 лошади?А? ( Супротив - у кого более 500 лошадей - а сколько масса и что за модели?) - даж интересно.
гаечка
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
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Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
{{material_123641}}По словам представителей Audi, новый Audi A1 CityCarver одинаково уверенно чувствует себя в городе, на шоссе и на проселочных дорогах, а также «на слегка пересеченной местности». Автомобиль оснастили приподнятой на 35 мм подвеской и колесами увеличенного размера (от 16 до 18 дюймов), которые добавляют еще несколько миллиметров «жизни» под днищем.Внешние отличия по традиции сводятся к контрастным накладкам на бамперы, колесные арки и пороги. Широкая радиаторная решетка с замаскированной центральной полосой отсылает ко внедорожной линейке Q. Цветовая палитра состоит из 9 оттенков с двумя контрастными вариантами крыши. В салоне появились яркие акценты мятно-зеленого, медного, ярко-оранжевого или серебристо-серого цветов. Данные о силовой установке пока не раскрываются. По всей видимости, Audi A1 CityCarver получит 1,4-литровую «турбочетверку» от A1 Sportback мощностью 200 л.с. Европейские дилеры начнут принимать заказы в августе 2019 года. Первым покупателям предложат ограниченный тираж стартовой версии Edition One. Поставки запланированы на осень. Информация о ценах появится чуть позже. В России модельный ряд Audi начинается с седанов и хэтчбеков А3.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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