29 июля 2019, 15:55
Audi представила вседорожную версию хэтчбека A1
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Компания Audi подготовила для A1 Sportback новую модификацию. Вседорожный хэтчбек Audi A1 CityCarver отличается обвесом из неокрашенного пластика, увеличенным дорожным просветом и большими колесами.
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Внешние отличия по традиции сводятся к контрастным накладкам на бамперы, колесные арки и пороги. Широкая радиаторная решетка с замаскированной центральной полосой отсылает ко внедорожной линейке Q. Цветовая палитра состоит из 9 оттенков с двумя контрастными вариантами крыши. В салоне появились яркие акценты мятно-зеленого, медного, ярко-оранжевого или серебристо-серого цветов.
Данные о силовой установке пока не раскрываются. По всей видимости, Audi A1 CityCarver получит 1,4-литровую «турбочетверку» от A1 Sportback мощностью 200 л.с. Европейские дилеры начнут принимать заказы в августе 2019 года. Первым покупателям предложат ограниченный тираж стартовой версии Edition One. Поставки запланированы на осень. Информация о ценах появится чуть позже. В России модельный ряд Audi начинается с седанов и хэтчбеков А3.
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