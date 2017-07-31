31 июля 2017, 14:10
Audi представит новое поколение своих моделей
Планы немецкого автоконцерна достаточно амбициозны. Представители компании сообщили о выпуске следующего поколения главных моделей в 2018 году, а также анонсировали премьеру принципиально новых автомобилей.
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Конкретные сроки выпуска новинок пока не названы. Скорее всего, это будет середина 2018 года.
Напомним, что к 2020 году Audi готовится выпустить электромобиль e-tron, а год спустя на рынок выйдет электрокар e-tron Sportback. Также инженеры трудятся над разработкой систем беспилотных автомобилей.
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