31 июля 2017, 14:10

Audi представит новое поколение своих моделей

Планы немецкого автоконцерна достаточно амбициозны. Представители компании сообщили о выпуске следующего поколения главных моделей в 2018 году, а также анонсировали премьеру принципиально новых автомобилей.
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Модельный ряд бренда будет существенно обновлен, а ассортимент расширен. Сохраняя интригу, руководство компании не стало уточнять, каких моделей коснется обновление. Автомобильные эксперты считают, что можно ожидать выпуска следующего поколения Audi A6 и A7 Sportback. Вполне вероятно, что новыми моделями станут Audi A1 и Q3. Несмотря на проведение работ по разработке модели Q1, этот проект не получил развития, и его можно считать официально закрытым.

Конкретные сроки выпуска новинок пока не названы. Скорее всего, это будет середина 2018 года.

Напомним, что к 2020 году Audi готовится выпустить электромобиль e-tron, а год спустя на рынок выйдет электрокар e-tron Sportback. Также инженеры трудятся над разработкой систем беспилотных автомобилей.

Новинки и концепт кары Ауди

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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi представит новое поколение своих моделей
{{material_120157}}Модельный ряд бренда будет существенно обновлен, а ассортимент расширен. Сохраняя интригу, руководство компании не стало уточнять, каких моделей коснется обновление. Автомобильные эксперты считают, что можно ожидать выпуска следующего поколения Audi A6 и A7 Sportback. Вполне вероятно, что новыми моделями станут Audi A1 и Q3. Несмотря на проведение работ по разработке модели Q1, этот проект не получил развития, и его можно считать официально закрытым.Конкретные сроки выпуска новинок пока не названы. Скорее всего, это будет середина 2018 года.Напомним, что к 2020 году Audi готовится выпустить электромобиль e-tron, а год спустя на рынок выйдет электрокар e-tron Sportback. Также инженеры трудятся над разработкой систем беспилотных автомобилей.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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