Audi придумала новое имя для своих кросс-версий – Allstreet

Ранее мы писали 5 автомобилей, которые спасли автопроизводителей от разорения В истории почти каждого современного автопроизводителя были моменты, когда компания находилась на грани финансового ... Читать далее

Компактный кросс-хэтчбек Audi A1 Citycarver в 2023 модельном году сменит имя на Audi A1 Allstreet. Модель продается в Европе и отличается от стандартной версии увеличенным на 40 мм дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и «внедорожными» акцентами в декоре. Смена шильдиков на пятой двери никак не повлияет на дизайн и комплектацию. Базовая версия Audi A1 Allstreet стоит от 23 200 евро.

Официально смену названия в Audi не комментируют. Можно предположить, что маркетологи решили привести имена кросс-версий к единообразию. Более крупные модели с полным приводом сохранят приставку Allroad. Компактные хэтчбеки, которым полный привод для поездок по городу не нужен, отныне будут называться Allstreet. Скоро аналогичная версия появится и у хэтчбека Audi A3. Прототипы с увеличенным дорожным просветом уже проходят дорожные испытания.

Упомянутые модели: Audi A1 , Audi A3 (от 1 304 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК