13 мая 2022, 10:01
Audi придумала новое имя для своих кросс-версий – Allstreet
Линейка автомобилей Allroad появилась у Audi в конце 1990-х годов. Так начали обозначать кросс-версии стандартных седанов и универсалов с полным приводом. Сейчас маркетологи придумали новое имя Allstreet, предназначенное для более компактных переднеприводных моделей.
Дарья Климова Фото: Audi
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Фото: Audi
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Официально смену названия в Audi не комментируют. Можно предположить, что маркетологи решили привести имена кросс-версий к единообразию. Более крупные модели с полным приводом сохранят приставку Allroad. Компактные хэтчбеки, которым полный привод для поездок по городу не нужен, отныне будут называться Allstreet. Скоро аналогичная версия появится и у хэтчбека Audi A3. Прототипы с увеличенным дорожным просветом уже проходят дорожные испытания.
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