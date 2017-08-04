4 августа 2017, 16:59

Audi приготовила 2-литровый турбодвигатель для новой A3

Немецкий автопроизводитель готов к выпуску Audi A3 2017-2018 года. Хоть модель и осталась узнаваемой для поклонников марки, перемены коснулись и дизайна авто, и его технического оснащения.
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{model_86}}На протяжении пяти лет Audi кардинально не меняла свои свои модели. Сейчас же автолюбители могут встретить рестайлинговую модель, которая отличается запоминающейся внешностью и достойной технической «начинкой». Обновленный Audi A3 станет доступным для европейских покупателей осенью 2017 года. Российский рынок же увидит новинку в конце 2017 - начале 2018 года.

Перемены коснулись внутреннего содержания автомобилей. Под капотом одной из комплектаций размещен 2-литровый бензиновый турбодвигатель на 220 «лошадей», работающий в тандеме с роботизированной 6-диапазонной трансмиссией S tronic. Компания подготовила широкую моторную линейку: кроме классического бензинового «движка» покупателям доступны два дизельных агрегата и гибридные силовые установки, способные работать как на бензине, так и на природном газе.

Экстерьер освежился благодаря новому переднему бамперу, принципиально иной решетке радиатора, а ходовые огни получили биксеноновые лампы. Головная оптика оснащена ксеноновыми или матричными фарами, а также модель может похвастаться сверхмодными дисками и расширенной до 12 цветов палитрой окраски кузова.

Для комфорта водителя в салоне размещена сенсорная аппаратная панель, навигационная система и ассистент контроля слепых пятен, а также обновленный круиз-контроль. Стоимость модели стартует с отметки в 45 000 долларов. В зависимости от выбранного пакета дополнительных опций стоимость может возрасти в пределах 250-650 долларов.

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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
Стас...
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Audi приготовила 2-литровый турбодвигатель для новой A3
{model_86}}На протяжении пяти лет Audi кардинально не меняла свои свои модели. Сейчас же автолюбители могут встретить рестайлинговую модель, которая отличается запоминающейся внешностью и достойной технической «начинкой». Обновленный Audi A3 станет доступным для европейских покупателей осенью 2017 года. Российский рынок же увидит новинку в конце 2017 - начале 2018 года.Перемены коснулись внутреннего содержания автомобилей. Под капотом одной из комплектаций размещен 2-литровый бензиновый турбодвигатель на 220 «лошадей», работающий в тандеме с роботизированной 6-диапазонной трансмиссией S tronic. Компания подготовила широкую моторную линейку: кроме классического бензинового «движка» покупателям доступны два дизельных агрегата и гибридные силовые установки, способные работать как на бензине, так и на природном газе.Экстерьер освежился благодаря новому переднему бамперу, принципиально иной решетке радиатора, а ходовые огни получили биксеноновые лампы. Головная оптика оснащена ксеноновыми или матричными фарами, а также модель может похвастаться сверхмодными дисками и расширенной до 12 цветов палитрой окраски кузова.Для комфорта водителя в салоне размещена сенсорная аппаратная панель, навигационная система и ассистент контроля слепых пятен, а также обновленный круиз-контроль. Стоимость модели стартует с отметки в 45 000 долларов. В зависимости от выбранного пакета дополнительных опций стоимость может возрасти в пределах 250-650 долларов.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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