1 ноября 2017, 18:05

Audi приступила к тестам обновленного кроссовера Q8

Немецкий автопроизводитель вывел на этап дорожных испытаний паркетник Q8. По традиции, тестирование проводится на дорогах Нюрбургринга. Фотошпионам удалось запечатлеть новинку.
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В Сети появились фотографии интерьера внедорожника Audi Q8. Благодаря им можно увидеть внутреннее убранство ...
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Даже под камуфляжной пленкой заметно, что автомобиль получил некоторые схожие черты с концепт-карами Audi Q8 и Audi Q8 sport. Подробности технического оснащения пока держатся в тайне, но есть основания предполагать, что модель в топовой комплектации будет приводиться в движение 6-литровым двигателем W12. Точно такой же агрегат устанавливается на Bentley Bentayga.

По предварительным данным, моторная гамма модели такде будет включать бензиновые и дизельные двигатели на шесть и восемь цилиндров. Ими будут оснащаться базовые модификации.

Уже известно, что салон премиум-кроссовера получил полностью цифровую панель, которой оснащается седан Audi А8. Все это позволяет прогнозировать, что стоимость автомобиля превысит отметку в 100 000 долларов. Официальная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне в марте следующего года.

Ранее сообщалось, что зарубежным фотошпионам удалось запечатлеть внутреннее убранство флагманского внедорожника Audi Q8.

Новинки и концепт кары Ауди

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| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
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Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
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| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
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Audi приступила к тестам обновленного кроссовера Q8
{{material_121055}}Даже под камуфляжной пленкой заметно, что автомобиль получил некоторые схожие черты с концепт-карами Audi Q8 и Audi Q8 sport. Подробности технического оснащения пока держатся в тайне, но есть основания предполагать, что модель в топовой комплектации будет приводиться в движение 6-литровым двигателем W12. Точно такой же агрегат устанавливается на Bentley Bentayga.По предварительным данным, моторная гамма модели такде будет включать бензиновые и дизельные двигатели на шесть и восемь цилиндров. Ими будут оснащаться базовые модификации.Уже известно, что салон премиум-кроссовера получил полностью цифровую панель, которой оснащается седан Audi А8. Все это позволяет прогнозировать, что стоимость автомобиля превысит отметку в 100 000 долларов. Официальная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне в марте следующего года.Ранее сообщалось, что зарубежным фотошпионам удалось запечатлеть внутреннее убранство флагманского внедорожника Audi Q8.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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