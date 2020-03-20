20 марта 2020, 11:21
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6/A7
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Фото: Audi
Компания Audi сертифицировала в России новые модификации семейства A6/A7: «заряженные» S6 и S7 с 450-сильным бензиновым мотором и кросс-универсал A6 allroad quattro.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Отдача агрегата составляет 450 л.с., а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен практически с нулевых оборотов. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. Первую «сотню» бензиновый Audi S6 нового поколения набирает за 4,4 секунды. Гибридный довесок на основе 48-вольтовой электросети помогает в первые секунды разгона и экономит топливо при равномерном движении.
Еще одна новинка – гибридный кросс-универсал A6 allroad quattro. Автомобиль уже появился в конфигураторе на официальном сайте Audi. Оснащается он только 3,0-литровыми двигателями: 3.0 TDI мощностью 249 л.с. и 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. Все автомобили имеют полный привод и пневмоподвеску, позволяющую изменять клиренс в диапазоне от 124 до 184 миллиметров. Цены пока не объявлены. Появился в ОТТС и обычный универсал Audi A6 Avant. Для него предусмотрены дополнительные комплектации с четырехцилиндровыми двигателями 2.0 TFSI и 2.0 TDI. Мощность агрегатов одинаковая - по 190 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом».
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Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Комментарии пользователей
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