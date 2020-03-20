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20 марта 2020, 11:21

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6/A7

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Фото: Audi
Компания Audi сертифицировала в России новые модификации семейства A6/A7: «заряженные» S6 и S7 с 450-сильным бензиновым мотором и кросс-универсал A6 allroad quattro.
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7

Фото: Audi

Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
Audi привезет в Россию новые модели семейства A6 A7
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В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на линейку Audi A6/A7. В документ добавили седан S6 и лифтбек S7 с 2,9-литровым бензиновым мотором V6 TFSI с двумя турбокомпрессорами и электрическим наддувом. Новый бензиновый агрегат – результат совместной работы специалистов Audi и Porsche. Похожими моторами уже оснащаются Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Отличие заключается в дополнительном турбокомпрессоре с электрическим наддувом. Для концерна Volkswagen это уникальное решение. Ранее подобная технология использовалась лишь на турбодизелях.

Отдача агрегата составляет 450 л.с., а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен практически с нулевых оборотов. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. Первую «сотню» бензиновый Audi S6 нового поколения набирает за 4,4 секунды. Гибридный довесок на основе 48-вольтовой электросети помогает в первые секунды разгона и экономит топливо при равномерном движении.

Еще одна новинка – гибридный кросс-универсал A6 allroad quattro. Автомобиль уже появился в конфигураторе на официальном сайте Audi. Оснащается он только 3,0-литровыми двигателями: 3.0 TDI мощностью 249 л.с. и 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. Все автомобили имеют полный привод и пневмоподвеску, позволяющую изменять клиренс в диапазоне от 124 до 184 миллиметров. Цены пока не объявлены. Появился в ОТТС и обычный универсал Audi A6 Avant. Для него предусмотрены дополнительные комплектации с четырехцилиндровыми двигателями 2.0 TFSI и 2.0 TDI. Мощность агрегатов одинаковая - по 190 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A6 Allroad quattro
можно ставить на алроуда разную резину
игорь
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
Еще более странно, что стоимость октавии скаут 757 тыс. руб...А по факту она стоит более чем в два раза дороже этой суммы
Денис
новый задний фонарь в крыло А6/S6 1995-97 гг. - 790 р - 89214442494 Сергей
новый задний фонарь в крыло А6/ S6 1995-97 гг. - 790 р - 89214442494 Сергей
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Audi привезет в Россию новые модели семейства A6/A7
{{material_129242}}В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на линейку Audi A6/A7. В документ добавили седан S6 и лифтбек S7 с 2,9-литровым бензиновым мотором V6 TFSI с двумя турбокомпрессорами и электрическим наддувом. Новый бензиновый агрегат – результат совместной работы специалистов Audi и Porsche. Похожими моторами уже оснащаются Audi RS4 и RS5, а также Porsche Cayenne и Panamera. Отличие заключается в дополнительном турбокомпрессоре с электрическим наддувом. Для концерна Volkswagen это уникальное решение. Ранее подобная технология использовалась лишь на турбодизелях.Отдача агрегата составляет 450 л.с., а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен практически с нулевых оборотов. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом quattro. Первую «сотню» бензиновый Audi S6 нового поколения набирает за 4,4 секунды. Гибридный довесок на основе 48-вольтовой электросети помогает в первые секунды разгона и экономит топливо при равномерном движении.Еще одна новинка – гибридный кросс-универсал A6 allroad quattro. Автомобиль уже появился в конфигураторе на официальном сайте Audi. Оснащается он только 3,0-литровыми двигателями: 3.0 TDI мощностью 249 л.с. и 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. Все автомобили имеют полный привод и пневмоподвеску, позволяющую изменять клиренс в диапазоне от 124 до 184 миллиметров. Цены пока не объявлены. Появился в ОТТС и обычный универсал Audi A6 Avant. Для него предусмотрены дополнительные комплектации с четырехцилиндровыми двигателями 2.0 TFSI и 2.0 TDI. Мощность агрегатов одинаковая - по 190 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». 
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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